यहां एक ही शिला पर विराजमान हैं सात माताओं की प्रतिमा

हर वर्ष अप्रैल में यहां मेला लगता है, जो लगभग एक महीने तक चलता है। इस मेले में बैल, गाय और उनके बछड़ों का व्यापार होता है और यह बारां जिले का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। मेले में जिले भर के लोग आकर धार्मिक उत्सव और व्यापार दोनों का लाभ उठाते हैं। मां अम्बिका मंदिर में आने वाले श्रद्धालु रोगों से मुक्ति, सफलता, सरकारी नौकरी और सुख-शांति की प्राप्ति के लिए पूजा-अर्चना करते हैं। सोमवार के दिन विशेष रूप से मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। प्रात: और संध्या दोनों समय आरती का आयोजन होता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि मां अम्बिका की कृपा से यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर न केवल धार्मिक ²ष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक कथाएं और प्राकृतिक सुंदरता का जीवंत उदाहरण भी है।