Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

Baran: काम पर जा रहे युवक के कटकर इधर-उधर गिरे हाथ-पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत

Rajasthan News: पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन के सामने कैसे आया।

बारां

Akshita Deora

Aug 30, 2025

घटना स्थल पर जांच में जुटी पुलिस (फोटो: पत्रिका)

Train Accident: बारां शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक के शरीर के टुकड़े इक्कट्ठे करके पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। उसके हाथ-पैर शरीर से अलग होकर इधर-उधर गिर गए।

शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि युवक की पहचान दिनेश कुमार ऐरवाल (35) पुत्र रामस्वरुप ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी मनिहारा तालाब के समीप होने पर उसके घर वालों को सूचित किया गया। मृतक के भाई ब्रजेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई दिनेश सुबह पांच बजे मंडी में काम करने के लिए घर से रवाना हुआ था। आरओबी के समीप अचानक वह ट्रेन की चपेट में आ गया।

ये भी पढ़ें

वैष्णो देवी हादसा: ‘क्या पता था अंतिम यात्रा होगी…’, घर के बाहर पहुंची एम्बुलेंस तो मच गई चीख-पुकार, 2 सगे भाइयों का बेटों ने किया अंतिम संस्कार
चूरू
image

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिससे पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन के सामने कैसे आया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे
उदयपुर
BJP MLA Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Baran: काम पर जा रहे युवक के कटकर इधर-उधर गिरे हाथ-पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.