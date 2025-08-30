Baran: काम पर जा रहे युवक के कटकर इधर-उधर गिरे हाथ-पैर, ट्रेन की चपेट में आने से हुई दर्दनाक मौत

Train Accident: बारां शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मृतक के शरीर के टुकड़े इक्कट्ठे करके पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। उसके हाथ-पैर शरीर से अलग होकर इधर-उधर गिर गए।