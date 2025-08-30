राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे

BJP MLA Accident: उदयपुर: उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाइवे पर शुक्रवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा करीब एक बजे उदयपुर के अंबेरी के पास अमरखजी मंदिर से आगे चीरवा टनल की तरफ जाने वाले रोड पर हुआ। विधायक की गाड़ी में उनके निजी सहायक जय और ड्राइवर धर्मेंद्र भी सवार थे।