उदयपुर

राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे

BJP MLA Accident: उदयपुर-राजसमंद हाइवे पर बीजेपी विधायक की कार का एक्सीडेंट हो गया। विधायक को ICU में भर्ती करवाया गया है। विधायक के सहायक और ड्राइवर भी घायल हुए हैं।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 30, 2025

BJP MLA Accident
Play video
बीजेपी विधायक की कार का एक्सीडेंट (फोटो- पत्रिका)

BJP MLA Accident: उदयपुर: उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाइवे पर शुक्रवार देर रात एक गंभीर सड़क हादसा हुआ, जिसमें राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा करीब एक बजे उदयपुर के अंबेरी के पास अमरखजी मंदिर से आगे चीरवा टनल की तरफ जाने वाले रोड पर हुआ। विधायक की गाड़ी में उनके निजी सहायक जय और ड्राइवर धर्मेंद्र भी सवार थे।


जानकारी के अनुसार, उदयपुर से नाथद्वारा की ओर जा रही गुजरात नंबर की गाड़ी ने कट पर टर्न लिया। उसी दौरान कट पर राजसमंद से आ रही विधायक की कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि तीनों घायल हो गए।

तुरंत अस्पताल पहुंचाया


सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। जहां विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को ICU में भर्ती कराया गया। उनकी पसलियों में फ्रैक्चर आया है।


सहायक के सिर में लगी चोट


विधायक के पिता सत्यनारायण माहेश्वरी ने बताया, सहायक जय के सिर में चोटें आई हैं और ड्राइवर धर्मेंद्र भी घायल हैं। डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस ने भी हादसे की जांच शुरू कर दी है। घटना स्थल पर सड़कों की स्थिति और गाड़ियों की गति का विवरण दर्ज किया जा रहा है।


बताते चलें, विधायक दीप्ति माहेश्वरी के स्वास्थ्य और उपचार की जानकारी के लिए परिवार और समर्थक अस्पताल में मौजूद हैं। पुलिस दुर्घटना की पूरी जांच कर रही है।

Updated on:

30 Aug 2025 10:15 am

Published on:

30 Aug 2025 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / राजस्थान में बीजेपी विधायक की कार का जबरदस्त एक्सीडेंट, ICU में भर्ती, कार के उड़े परखच्चे

