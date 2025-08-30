दिल्ली हाईवे पर लेन सिस्टम लागू, नियम तोड़े तो होगा 2000 रुपए का चालान, कैमरों से निगरानी के बाद होगी सख्त कार्रवाई

जयपुर रेंज आइजी राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान है। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो कमियां मिलेंगी उनका चालान अलग से होगा। प्रदूषण, वाहन के दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र की भी तस्दीक की जाएगी। चालान की कार्रवाई 6 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट चंदवाजी से शाहजहांपुर करीब 125 किलोमीटर पर लागू रहेगा।