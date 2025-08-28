बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के अवसर, इस जिले में बनेगा 22.78 हैक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र

Good News: गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर कोटा जिले को एक और औद्योगिक क्षेत्र की सौगात मिली है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि आवंटन के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कोटा जिले में गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए कनवास तहसील के ग्राम ढोटी में कुल 22.78 हैक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
यह भूमि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। कनवास क्षेत्र में वर्तमान में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होने से औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और नए उद्योग लग सकेंगे। इससे रोजगार सृजन हो सकेगा।
सांगोद विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ढोटी में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंटकर इसके लिए आभार जताया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे सांगोद विधानसभा क्षेत्र, कोटा जिले और संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को पंख लगा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी।