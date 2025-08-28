बेरोजगारों के लिए खुशखबरी: राजस्थान में खुलेंगे रोजगार के अवसर, इस जिले में बनेगा 22.78 हैक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र

सांगोद विधायक और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने ढोटी में औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भेंटकर इसके लिए आभार जताया है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इससे सांगोद विधानसभा क्षेत्र, कोटा जिले और संपूर्ण हाड़ौती क्षेत्र की औद्योगिक संभावनाओं को पंख लगा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय से क्षेत्र में औद्योगिक और आधारभूत संरचना का विकास होगा एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी।