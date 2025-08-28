उदयपुर में UDA की बड़ी योजना: 1109 भूखंडों का लॉटरी से होगा आवंटन, करोड़ों के विकास कार्य को मिली मंजूरी

ये निर्णय बुधवार को यूडीए की कार्यसमिति की बैठक में लिए गए। आयुक्त राहुल जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शैतान सिंह, विद्युत निगम के इंद्रराज मीणा, पीडब्ल्यूडी के मुनीम चंद्र मीणा, निदेशक अभियांत्रिकी सचिव संजीव शर्मा, उपायुक्त बिंदुबाला, निदेशक विधि शंकर सिंह देवड़ा, प्लानिंग अनुपम शर्मा, वित्त डॉ. खुशबू आमेटा और इंजीनियर अनित माथुर मौजूद रहे।