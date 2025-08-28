Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में UDA की बड़ी योजना: 1109 भूखंडों का लॉटरी से होगा आवंटन, करोड़ों के विकास कार्य को मिली मंजूरी

उदयपुर जिले में यूडीए ने कलड़वास, दक्षिण विस्तार और नोहरा में भूखंड खरीद की मंजूरी दी। बैठक में तीन आवासीय योजनाओं के तहत 1109 प्लॉट की लॉटरी, करोड़ों के विकास कार्यों की समीक्षा और निर्णय लिए गए।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 28, 2025

Udaipur UDA scheme
Udaipur UDA scheme (Photo- Patrika)

उदयपुर: यूडीए बलीचा और बड़गांव में सामुदायिक भवन पांच वर्ष के लिए पीपीपी मोड पर देगा। वहीं, कलड़वास, दक्षिण विस्तार योजना और नोहरा गांव में 1109 आवासीय भूखंड नीलामी करेगा। शहर के विभिन्न इलाकों में करोड़ों के विकास होंगे।

ये निर्णय बुधवार को यूडीए की कार्यसमिति की बैठक में लिए गए। आयुक्त राहुल जैन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूडीए सचिव हेमेंद्र नागर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शैतान सिंह, विद्युत निगम के इंद्रराज मीणा, पीडब्ल्यूडी के मुनीम चंद्र मीणा, निदेशक अभियांत्रिकी सचिव संजीव शर्मा, उपायुक्त बिंदुबाला, निदेशक विधि शंकर सिंह देवड़ा, प्लानिंग अनुपम शर्मा, वित्त डॉ. खुशबू आमेटा और इंजीनियर अनित माथुर मौजूद रहे।

उदयपुर में जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, छुट्टी के दिन बुलाया स्कूल, अश्लील फोटो खींचा, बोला- …सब चलता है
उदयपुर
Udaipur Crime Gym trainer attempted rape


सामुदायिक भवन पीपीपी मोड पर


-बलीचा और बड़गांव के सामुदायिक भवन 5 साल के लिए पीपीपी मोड पर स्वीकृत किए गए। इनमें हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
-बलीचा : 27.24 लाख प्रतिवर्ष, जीएसटी 4.90 लाख - कुल 32.14 लाख में
-बड़गांव : 12.60 लाख प्रतिवर्ष, जीएसटी 2.26 लाख- कुल 14.86 लाख में


50 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी


-10 कार्यों की 23.15 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति
-12 कार्यों के 28.70 करोड़ के कार्यादेश जारी


सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण

धोली मगरी-बेडवास क्षेत्र में नाकोड़ा नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सौभाग्य नगर, गायत्री नगर में पेयजल लाइन व गैस पाइप लाइन डाले जाने पर अब 772.19 लाख का सड़क का काम होगा। यहां शीघ्र निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य शुरू किया जाएगा।

नवरत्न क्षेत्र में 96.67 करोड़ की सीवरेज परियोजना


मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के तहत लिए निर्णय के अनुसार नवरत्न और न्यू नवरत्न क्षेत्र में करीब 45 किमी लंबाई में सीवरेज लाइन डाली जाएगी। 96.67 करोड़ की लागत की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।


भूखंडों का होगा लॉटरी से आवंटन


कलड़वास, दक्षिण विस्तार योजना और नोहरा में आवासीय भूखंडों की नीलामी होगी। इनमें कलड़वास आवासीय योजना- 311 भूखंड, दक्षिण विस्तार सेक्टर-ए योजना में 550 भूखंड व राजस्व ग्राम नोहरा योजना में 248 भूखंडों की नीलामी होगी। इनमें राजस्थान शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत लॉटरी से आवंटन होंगे। शेष भूखंड ई-नीलामी से बेचे जाएंगे।

उदयपुर में नोखा गांव की 50 साल पुरानी समस्या होगी खत्म, करोड़ों की लागत से बनेगा अंडरब्रिज, आमजन की राह होगी आसान
उदयपुर
Udaipur Nokha Village

28 Aug 2025 12:11 pm

