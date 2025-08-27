Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, छुट्टी के दिन बुलाया स्कूल, अश्लील फोटो खींचा, बोला- …सब चलता है

राजस्थान के उदयपुर जिले में एक जिम ट्रेनर पर ज्यादती का मामला दर्ज हुआ है। ट्रेनर पर आरोप है कि वह छुट्टी के दिन बालिका को प्रैक्टिस के लिए स्कूल बुलाया था।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 27, 2025

Udaipur Crime Gym trainer attempted rape
Udaipur Crime Gym trainer attempted rape (Photo - Patrika)

उदयपुर: शहर के एक निजी स्कूल में 13 साल की बालिका के साथ ज्यादती का मामला सामने आया है। मामले में स्कूल के खेल प्रशिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। आरोपी ने बालिका को प्रैक्टिस के लिए छुट्टी के दिन स्कूल बुलाया था।


पुलिस ने बताया कि बालिका के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि बालिका 8वीं कक्षा में अध्ययनरत है। साथ ही स्कूल में वेट लिटिंग की ट्रेनिंग ले रही है।

ट्रेनर ने परिजनों को किया था कॉल


ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला प्रैक्टिस करवाता है। ट्रेनर ने 25 अगस्त सुबह नौ बजे परिजनों को कॉल करके कहा कि सभी बच्चे दो बजे खेलने आ रहे हैं तो बालिका को भी भेज देना। ऐसे में बालिका दो बजे स्कूल गई और चार बजे घर लौटी।


रोते हुए बताई पूरी कहानी


उसने रोते हुए बताया कि स्कूल के जिम में एक भी बच्चा नहीं था। उसे आरोपी ट्रेनर प्रदीप सिंह मिला, जिसने अकेला पाकर कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा करो। नहीं तो पिता का अपहरण कर लेगा और नेशनल खेलने का मौका नहीं देगा।


कपड़े उतरवाकर फोटो खींचा


आरोपी ने जबरन कपड़े उतारकर मोबाइल से फोटो खींची। जिम में ही बलात्कार का प्रयास किया। कहा कि खेल में यह सब चलता है, किसी को मत बताना।

Published on:

27 Aug 2025 01:47 pm

उदयपुर में जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, छुट्टी के दिन बुलाया स्कूल, अश्लील फोटो खींचा, बोला- …सब चलता है

