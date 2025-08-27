उदयपुर में जिम ट्रेनर ने किया बलात्कार का प्रयास, छुट्टी के दिन बुलाया स्कूल, अश्लील फोटो खींचा, बोला- …सब चलता है



ट्रेनर प्रदीप सिंह झाला प्रैक्टिस करवाता है। ट्रेनर ने 25 अगस्त सुबह नौ बजे परिजनों को कॉल करके कहा कि सभी बच्चे दो बजे खेलने आ रहे हैं तो बालिका को भी भेज देना। ऐसे में बालिका दो बजे स्कूल गई और चार बजे घर लौटी।