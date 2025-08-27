अलवर: रुपए डबल करने के झांसे में लिपिक से 12.65 लाख की ठगी, पुलिस में मामला दर्ज

भूपेन्द्र ने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 में प्रकाश चंद (शिक्षक कॉलोनी, खुदनपुरी), रवि बारेकर (दयालु हाउसिंग सोसायटी, नागपुर), भूपेन्द्र बौद्ध और घनश्याम बौद्ध (चाकसू, जयपुर) उससे मिले। आरोपियों ने दावा किया कि वे समाज के लोगों से रुपए लेकर बाजार में ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे निवेश की रकम कुछ दिनों में डबल हो जाती है।