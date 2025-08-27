Patrika LogoSwitch to English

अलवर

अलवर: रुपए डबल करने के झांसे में लिपिक से 12.65 लाख की ठगी, पुलिस में मामला दर्ज

अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रुपए डबल करने का लालच देकर एक सरकारी कर्मचारी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है।

अलवर

Rajendra Banjara

Aug 27, 2025

अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में रुपए डबल करने का लालच देकर एक सरकारी कर्मचारी से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित भूपेन्द्र पुत्र किशोरीलाल जाटव, जो जिला परिषद में लिपिक के पद पर कार्यरत है, ने चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

2017 से शुरू हुई ठगी की कहानी

भूपेन्द्र ने रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2017 में प्रकाश चंद (शिक्षक कॉलोनी, खुदनपुरी), रवि बारेकर (दयालु हाउसिंग सोसायटी, नागपुर), भूपेन्द्र बौद्ध और घनश्याम बौद्ध (चाकसू, जयपुर) उससे मिले। आरोपियों ने दावा किया कि वे समाज के लोगों से रुपए लेकर बाजार में ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे निवेश की रकम कुछ दिनों में डबल हो जाती है।

उनकी बातों में आकर भूपेन्द्र ने 15 नवंबर 2017 को आरोपियों के बताए बैंक खाते में 2.5 लाख ट्रांसफर किए, इसके अलावा 7 लाख नकद दिए, 30 मार्च 2018 को 40 हजार और 12 दिसंबर 2018 को 25 हजार और दिए। कुल मिलाकर पीड़ित ने आरोपियों को 12.65 लाख सौंप दिए।

2024 में मांगे रुपए, तो टालमटोल शुरू

भूपेन्द्र ने जनवरी 2024 में आरोपियों से पैसे वापस मांगे। पहले तो उन्होंने कुछ दिनों में लौटाने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में लगातार टालमटोल करते रहे। आखिरकार एक साल से ज्यादा समय बीतने के बाद आरोपियों ने साफ इंकार कर दिया।

पुलिस में मामला दर्ज

पीड़ित की शिकायत पर शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि पूरे प्रकरण की छानबीन की जा रही है और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Published on:

27 Aug 2025 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: रुपए डबल करने के झांसे में लिपिक से 12.65 लाख की ठगी, पुलिस में मामला दर्ज

