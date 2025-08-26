Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर में नोखा गांव की 50 साल पुरानी समस्या होगी खत्म, करोड़ों की लागत से बनेगा अंडरब्रिज, आमजन की राह होगी आसान

Udaipur News: राजस्थान में उदयपुर जिले में 50 साल पुरानी समस्या का समाधान हो गया है। यूडीए ने अंडरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे को 4.33 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Udaipur Nokha Village
रेलवे अंडरब्रिज (पत्रिका फाइल फोटो)

Udaipur News: उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से राणा प्रताप स्टेशन के बीच किलोमीटर 108/9 पर अंडरब्रिज निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2024-25 में शामिल इस परियोजना के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने रेलवे को 4.33 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर दिए हैं।

बता दें कि जल्द ही रेलवे विभाग कार्य प्रारंभ करेगा। इस अंडरब्रिज के निर्माण से दो हिस्सों में बंटा नोखा गांव फिर से जुड़ेगा और 50 साल पुरानी समस्या का समाधान होगा।

संयुक्त निरीक्षण के बाद बनी योजना

स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस कार्य की बजट घोषणा की थी। रेलवे और यूडीए अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार किया। कंसलटेंट द्वारा विस्तृत इंजीनियरिंग सर्वे और जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग (जीएडी) रेलवे को पेश की। जीएडी अनुसार 6 गुणा 3 मीटर प्री कास्ट बॉक्स सेल के निर्माण का रेलवे ने तखमीना तैयार किया गया। कुल लागत 4.33 करोड़ तय कर यूडीए को सौंपा, जिसे कार्यकारी समिति ने मंजूरी कर दिया।


रेलवे करवाएगा निर्माण

आयुक्त जैन ने बताया कि सोमवार को स्वीकृत राशि 4,33,23,000 रुपए रेलवे को हस्तांतरित कर दी गई। निर्माण कार्य अब रेलवे विभाग ही करवाएगा। अंडर ब्रिज बन जाने से न केवल 50 साल पुरानी समस्या का समाधान होगा, बल्कि लोगों को दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगी।

नोखा की अब होगी राह आसान

यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि करीब 50 वर्ष पहले रेलवे की ओर से मीटर गेज रेल लाइन बिछाने से नोखा गांव दो हिस्सों उत्तर व और दक्षिण में बंट गया था। ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार करनी पड़ती थी।
गांव का श्मशान घाट भी उत्तर दिशा में होने से लोग जोखिम उठाकर लाइन क्रॉस करते थे। अब आमान परिवर्तन के बाद ट्रेनों का आवागमन बढऩे से दुर्घटना की संभावना और बढ़ गई थी। अंडर ब्रिज बनने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन सुरक्षित हो जाएगा।

Published on:

26 Aug 2025 02:57 pm

Udaipur

