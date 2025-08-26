उदयपुर में नोखा गांव की 50 साल पुरानी समस्या होगी खत्म, करोड़ों की लागत से बनेगा अंडरब्रिज, आमजन की राह होगी आसान

यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि करीब 50 वर्ष पहले रेलवे की ओर से मीटर गेज रेल लाइन बिछाने से नोखा गांव दो हिस्सों उत्तर व और दक्षिण में बंट गया था। ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार करनी पड़ती थी।

गांव का श्मशान घाट भी उत्तर दिशा में होने से लोग जोखिम उठाकर लाइन क्रॉस करते थे। अब आमान परिवर्तन के बाद ट्रेनों का आवागमन बढऩे से दुर्घटना की संभावना और बढ़ गई थी। अंडर ब्रिज बनने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और आवागमन सुरक्षित हो जाएगा।