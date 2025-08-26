Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

जैसलमेर: चिन्नेवाला टीबा गैस क्षेत्र से 1 लाख क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन, गेल के जरिए RVUNL को होगी आपूर्ति

जैसलमेर में ओएनजीसी ने डीएसएफ चिन्नेवाला टीबा गैस क्षेत्र से जीसीएस गमनेवाला प्लांट में उत्पादन शुरू किया। प्रतिदिन लगभग 1 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन होगा, जिसे गेल के माध्यम से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आपूर्ति किया जाएगा।

Aug 26, 2025

चिन्नेवाला टीबा गैस क्षेत्र (फोटो- पत्रिका)

Jaisalmer News: जैसलमेर जिले में स्थित डीएसएफ चिन्नेवाला टीबा गैस क्षेत्र से ओएनजीसी ने सोमवार को जीसीएस (GCS) गमनेवाला गैस प्रोसेसिंग प्लांट में उत्पादन प्रारंभ कर दिया। इस परियोजना के तहत प्रतिदिन लगभग 1 लाख घन मीटर गैस का उत्पादन होगा, जिसे गेल (GAIL) के माध्यम से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आपूर्ति किया जाएगा।


उत्पादन के मुद्रीकरण के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ओएनजीसी के निदेशक (रणनीतिक एवं कॉर्पोरेट मामले) अरुणाग्शु सरकार, निदेशक (अन्वेषण) ओम प्रकाश सिन्हा, एवं बेसिन मैनेजर विकास मोहन (वेस्टर्न ऑफशोर बेसिन, बड़ोदरा) सहित जोधपुर (RKOEA) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने परियोजना की महत्वता और इसके द्वारा राज्य एवं देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में योगदान पर प्रकाश डाला।

किया गया वृक्षारोपण


कार्यक्रम के दूसरे चरण में केंद्रीय एवं राज्य सरकार की हरित पहल पर एक पेड़ माँ के नाम और हरियालों राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और हरित भविष्य की ओर संदेश दिया।


अभिमन्यु डागला ने दी जानकारी


जीसीएस गमनेवाला के सतही प्रबंधक अभिमन्यु डागला और उप महा प्रबंधक (उत्पादन) ने उत्पादन गतिविधियों की वर्तमान स्थिति और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर को ओएनजीसी की क्षेत्रीय ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।


कार्यक्रम की समाप्ति पर जोधपुर के वरिष्ठ अधिकारी और सपोर्ट मैनेजर तरुण कुमार ने सभी अतिथियों एवं कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यह परियोजना राज्य और देश के ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने में सहायक साबित होगी और जैसलमेर में ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी।

