जैसलमेर

रामदेवरा मेला से बड़ी खबर: कंठी माला की दुकान में लगी आग, 2 दुकानों का सामान जला, लोगों के बीच मची भदगड़

Ramdevra fair Fire: रामदेवरा मेला मैदान में मनोज व्यास और कैलाश चौधरी की कंठी माला की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल और लोगों की मदद से काबू पाया गया।

जैसलमेर

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Ramdevra fair Fire
Ramdevra fair Fire (Patrika Photo)

Ramdevra fair Fire: जैसलमेर: रामदेवरा मेला मैदान में मंगलवार को एक दुकानदार के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई, जब कंठी माला की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। घटना मेला मैदान में पुलिया नंबर-2 के पास रोटी गली में स्थित मनोज व्यास और कैलाश चौधरी की दुकान में हुई।

बता दें कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, आग लगने से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आसपास मौजूद लोग और मेला में आए पर्यटक राहत की सांस लेकर राहत महसूस कर रहे थे।

Ramdevra Mela: रामदेवरा में 641वां मेले का शुभारंभ, श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
जैसलमेर
Ramdevra Mela

दुकानदार ने क्या बताया


दुकानदार मनोज व्यास ने बताया कि सुबह दुकान खोलने के समय शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैल गई। आग लगने के तुरंत बाद स्थानीय लोग और मेला प्रबंधन की टीम ने तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास किया। दमकल विभाग की तत्परता और लोगों के सहयोग से बड़ी दुर्घटना टल गई।

मेला प्रशासन सतर्क


इस घटना ने मेला प्रशासन को भी सतर्क किया है। अधिकारियों ने मेला मैदान में आग सुरक्षा के उपायों को और कड़ा करने का निर्णय लिया है। आग लगने की घटना के बाद मेला प्रबंधन ने सभी दुकानदारों को आग से सुरक्षा और विद्युत उपकरणों की नियमित जांच करने की चेतावनी दी।

रामदेवरा में 641वां मेले का शुभारंभ


जैसलमेर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में भादवा सुदी बीज पर 641वें रामदेवरा मेले का शुभारंभ बीते दिन सोमवार को विधिवत रूप से मंगला आरती के साथ हुआ था। सुबह मंदिर का मुख्य द्वार खुलते ही निज मंदिर परिसर “बाबा रामदेव के जयकारों” से गूंज उठा।

सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था


इस दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे, सीईओ रश्मि रानी, उपखंड अधिकारी लाखाराम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण सैन, विकास अधिकारी हनुमानराम, सहायक निदेशक प्रवीण प्रकाश चौहान सहित मंदिर समिति पदाधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व सुचारू संचालन को लेकर निर्देश दिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है।

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: बायडी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता; रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण-सुरक्षा टीम
उदयपुर
Udaipur News Car Falls into Baidi River

Published on:

26 Aug 2025 09:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रामदेवरा मेला से बड़ी खबर: कंठी माला की दुकान में लगी आग, 2 दुकानों का सामान जला, लोगों के बीच मची भदगड़

