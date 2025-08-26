रामदेवरा मेला से बड़ी खबर: कंठी माला की दुकान में लगी आग, 2 दुकानों का सामान जला, लोगों के बीच मची भदगड़

बता दें कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर तुरंत दमकल विभाग की टीम पहुंची। दमकलकर्मियों और स्थानीय लोगों की संयुक्त कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। हालांकि, आग लगने से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आसपास मौजूद लोग और मेला में आए पर्यटक राहत की सांस लेकर राहत महसूस कर रहे थे।