उदयपुर में दर्दनाक हादसा: बायडी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता; रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण-सुरक्षा टीम

Udaipur News: उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र से सोमवार रात एक बड़ा हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार, खेरवाड़ा उपखंड के बायडी गांव के निकट रात करीब नौ बजे एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी।
बता दें कि कार में कुल पांच लोग सवार थे। हादसे के दौरान कार का कांच तोड़कर दो लोग बाहर निकलने में सफल रहे और उनकी जान बच गई, लेकिन तीन लोग कार के अंदर ही फंस गए।
सूचना पर प्रशासन और राहत दल हरकत में आए। देर रात करीब 12 बजे राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला। इसी दौरान कार में फंसे दो व्यक्तियों के शव भी बरामद हुए, जिन्हें पुलिस को सुपुर्द किया गया।
मृतकों की पहचान लव पटेल पुत्र कांति लाल पटेल निवासी बाउदी और ध्रुव पटेल पुत्र कैलाश पटेल निवासी लकोड़ा के रूप में हुई है। वहीं, एक अन्य लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।
रेस्क्यू अभियान में नागरिक सुरक्षा विभाग के वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर मनोज, विपुल, भवानी शंकर, विजय नकवाल, दिनेश गमेती और बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया शामिल रहे। खेरवाड़ा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंच गए।