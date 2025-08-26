उदयपुर में दर्दनाक हादसा: बायडी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता; रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण-सुरक्षा टीम



सूचना पर प्रशासन और राहत दल हरकत में आए। देर रात करीब 12 बजे राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला। इसी दौरान कार में फंसे दो व्यक्तियों के शव भी बरामद हुए, जिन्हें पुलिस को सुपुर्द किया गया।