Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: बायडी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता; रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण-सुरक्षा टीम

Udaipur News: उदयपुर के खेरवाड़ा में बायडी नदी में कार गिरी, पांच में से दो बचाए गए, दो की मौत और एक लापता। रेस्क्यू टीम ने शव बरामद किए, राहत कार्य जारी। ग्रामीण और पुलिस घटना स्थल पर मौजूद।

उदयपुर

Arvind Rao

Aug 26, 2025

Udaipur News Car Falls into Baidi River
Car Falls into Baidi River (Patrika Photo)

Udaipur News: उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र से सोमवार रात एक बड़ा हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार, खेरवाड़ा उपखंड के बायडी गांव के निकट रात करीब नौ बजे एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी।


बता दें कि कार में कुल पांच लोग सवार थे। हादसे के दौरान कार का कांच तोड़कर दो लोग बाहर निकलने में सफल रहे और उनकी जान बच गई, लेकिन तीन लोग कार के अंदर ही फंस गए।

ये भी पढ़ें

Rain: राजस्थान में बारिश का दर्दनाक मंजर… सेना आई तो लगा भगवान आ गए, प्रसूता बोली- ‘नहीं बचते मैं और मेरा बच्चा’
जयपुर
Kota flood


मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम


सूचना पर प्रशासन और राहत दल हरकत में आए। देर रात करीब 12 बजे राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला। इसी दौरान कार में फंसे दो व्यक्तियों के शव भी बरामद हुए, जिन्हें पुलिस को सुपुर्द किया गया।


इनकी हुई मौत


मृतकों की पहचान लव पटेल पुत्र कांति लाल पटेल निवासी बाउदी और ध्रुव पटेल पुत्र कैलाश पटेल निवासी लकोड़ा के रूप में हुई है। वहीं, एक अन्य लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।


रेस्क्यू अभियान में ये लोग शामिल


रेस्क्यू अभियान में नागरिक सुरक्षा विभाग के वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर मनोज, विपुल, भवानी शंकर, विजय नकवाल, दिनेश गमेती और बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया शामिल रहे। खेरवाड़ा पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर पहुंच गए।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की संभावना… 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, यहां ‘आफत’ बनेगी बारिश
जयपुर
Heavy Rain in Rajasthan

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में दर्दनाक हादसा: बायडी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता; रेस्क्यू में जुटे ग्रामीण-सुरक्षा टीम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.