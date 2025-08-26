Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की संभावना… 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, यहां ‘आफत’ बनेगी बारिश

पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिस सीकर के नीमकाथाना में 54mm हुई। रींगस-पलसाना में 31-31, श्रीमाधोपुर में 32 और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 25mm बारिश दर्ज की गई। सिरोही के माउंट आबू में 45, पाली में 24, झुंझुनूं के बिसाऊ में 45, हनुमानगढ़ के रावतसर में 28, डूंगरपुर के देवल में 50, डूंगरपुर शहर में 42 और चिकली में 27mm बरसात हुई।