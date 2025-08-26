Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश की संभावना… 8 जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी घोषित, यहां ‘आफत’ बनेगी बारिश

Rajasthan Weather News: राजस्थान में भारी बरसात (Heavy Rain in Rajasthan) का दौर जारी है। अत्यधिक बारिश से कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कोटा यूनिवर्सिटी ने 26 अगस्त को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी। वहीं, जिला प्रशासन ने 8 जिलों में मंगलवार की स्कूलों में छुट्टी (School Holiday) घोषित कर दी है।
जिला कलेक्टरों ने जयपुर, अलवर, दौसा, नागौर, उदयपुर और डीडवाना-कुचामन में 26 अगस्त का अवकाश घोषित किया है। जबकि टोंक और बूंदी जिले में 26-27 अगस्त की छुट्टी का ऐलान किया है। इन जिलों में सरकारी स्कूल के एलकेजी से 12 वीं के विद्यार्थियों व आगंनबाड़ी केंद्रों में अवकाश रहेगा।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, जयपुर, आगरा, प्रयागराज, डालटनगंज, जमशेदपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। ऐसे में 26 अगस्त को अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झुंझुनूं, राजसमंद, बाड़मेर, चूरू, पाली में भारी बारिश और जालोर, उदयपुर, सिरोही में अति भारी बारिश का अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है।
वहीं, 27 अगस्त को डूंगरपुर, राजसमंद, जालोर, पाली में भारी और सिरोही, उदयपुर में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 28 अगस्त को डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और 29 अगस्त को बारां, झालावाड़, कोटा में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिस सीकर के नीमकाथाना में 54mm हुई। रींगस-पलसाना में 31-31, श्रीमाधोपुर में 32 और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 25mm बारिश दर्ज की गई। सिरोही के माउंट आबू में 45, पाली में 24, झुंझुनूं के बिसाऊ में 45, हनुमानगढ़ के रावतसर में 28, डूंगरपुर के देवल में 50, डूंगरपुर शहर में 42 और चिकली में 27mm बरसात हुई।