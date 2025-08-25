जयपुर में कब होगी ड्रोन से कृत्रिम बरिश? मंत्री किरोड़ी लाल ने बताई तारीख; अब 10 हजार फीट उड़ाने की मिली अनुमति

गौरतलब है कि इससे पहले ड्रोन उड़ाने के दौरान अत्यधिक भीड़ पहुंचने से GPS ने ठीक से काम नहीं किया। हालांकि तीसरे प्रयास में ड्रोन को 400 फीट की उंचाई तक उड़ाया गया। लेकिन ट्रायल के दौरान पहली बार में ही ड्रोन गिर गया। वैज्ञानिकों की ओर से उड़ाया ड्रोन जीपीएस सिग्नल की समस्या के चलते करीब 200 फीट ऊंचाई से ड्रोन गिर गया। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश कराने के लिए निजी कंपनी की ओर से ड्रोन उड़ाकर परीक्षण किया जा रहा है।