जयपुर में कब होगी ड्रोन से कृत्रिम बरिश? मंत्री किरोड़ी लाल ने बताई तारीख; अब 10 हजार फीट उड़ाने की मिली अनुमति

जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कृत्रिम बारिश की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी है। DGCA से रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 25, 2025

Jaipur Artifical Rain
Photo- Kirodi lal meena X Handle (File Photo)

Jaipur Artificial Rain: जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर ड्रोन से कृत्रिम बारिश करवाने की मशक्कत में लगी हुई है। अभी तक कंपनी द्वारा करीब 3-4 बार ड्रोन उड़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन अत्यधिक भीड़ पहुंचने से GPS ठीक से काम नहीं किया और ड्रोन बार-बार जमीन पर ढेर हो गया।

जयपुर में कृत्रिम बारिश की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी है। DGCA से रामगढ़ बांध क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। अब 10 हजार फीट तक की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से अभी NOC मिलना बाकी रह गया है, NOC मिलने के बाद ड्रोन उड़ाए जाएंगे।

bhajanlal sharma

भारी भीड़ पहुंचने को लेकर भी बोले

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 'पहले जीपीएस डाउन होने की वजह से ड्रोन गिर गए थे। एक सितंबर को सारी तैयारियां शुरू करके बारिश करवाई जाएगी, जैसा उन्होंने मुझे बताया… लेकिन बरसात करवाकर ही रूकेंगे। प्रयोग के दौरान भारी भीड़ को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ड्रोन को वहां रखा जाएगा, जहां भीड़ नहीं पहुंच सके।

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कंपनी हमें 250 करोड़ रुपए का खर्चा बताया था, हमने मना कर दिया था। अब कंपनी खुद खर्चा उठा रही है। डोटसरा से कहना चाहता हूं, निशुल्क प्रयोग पर सवाल नहीं उठाए।

तीन बार के प्रयास में भी गिरा ड्रोन

गौरतलब है कि इससे पहले ड्रोन उड़ाने के दौरान अत्यधिक भीड़ पहुंचने से GPS ने ठीक से काम नहीं किया। हालांकि तीसरे प्रयास में ड्रोन को 400 फीट की उंचाई तक उड़ाया गया। लेकिन ट्रायल के दौरान पहली बार में ही ड्रोन गिर गया। वैज्ञानिकों की ओर से उड़ाया ड्रोन जीपीएस सिग्नल की समस्या के चलते करीब 200 फीट ऊंचाई से ड्रोन गिर गया। रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश कराने के लिए निजी कंपनी की ओर से ड्रोन उड़ाकर परीक्षण किया जा रहा है।

Jaipur Artificial rain

