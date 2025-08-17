जयपुर में कृत्रिम बारिश: ट्रायल के दौरान 200 फीट से गिरा ड्रोन… फिर प्रयोग असफल, जानें कितनी दिन चलेगी प्रक्रिया?

बता दें कि 12 अगस्त को पहले दिन ड्रोन से कृत्रिम बारिश के प्रयोग से पहले रामगढ़ बांध में वैज्ञानिकों ने विधिवत पूजा-अर्चना और हवन कार्यक्रम करके सफल होने की कामना की। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जुटने के कारण मोबाइल नेटवर्क पर लोड बढ़ गया। जिसकी वजह से GPS सिग्नल ने ठीक से काम नहीं किया। ड्रोन उड़ाने के दो बार प्रयास किए गए, दोनों बार असफलता हाथ लगी। हालांकि तीसरे प्रयास में ड्रोन को 400 फीट की उंचाई तक उड़ाया गया।