जयपुर मेयर की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई… पलटी, पार्टी करके घर लौट रहा था बेटा

राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव की लग्जरी एसयूवी कार ढहर के बालाजी के पास पेड़ से टकराकर पलट गई। कार को उनके बेटे का दोस्त चला रहा था। वह अपने तीन दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। यह कार मेयर के पति अजय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है।