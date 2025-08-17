Patrika LogoSwitch to English

जयपुर मेयर की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई… पलटी, पार्टी करके घर लौट रहा था बेटा

जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर की लग्जरी एसयूवी कार पेड़ से टकराकर पलट गई।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 17, 2025

jaipur mayor car accident
Photo- Patrika Network

राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव की लग्जरी एसयूवी कार ढहर के बालाजी के पास पेड़ से टकराकर पलट गई। कार को उनके बेटे का दोस्त चला रहा था। वह अपने तीन दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। यह कार मेयर के पति अजय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है।

पुलिस के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे के पेड़ से टकराई, जिससे गाड़ी पलट गई और पेड़ टूट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने तुरंत चारों युवकों को गाड़ी से निकाला, जिन्हें मामूली चोटें आईं। मेयर पति अजय यादव ने बताया कि ड्राइवर का ध्यान भटकने से यह हादसा हुआ।

Published on:

17 Aug 2025 06:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर मेयर की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई… पलटी, पार्टी करके घर लौट रहा था बेटा

