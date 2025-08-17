जयपुर मेयर की कार बेकाबू होकर पेड़ से टकराई… पलटी, पार्टी करके घर लौट रहा था बेटा

राजधानी जयपुर के मुरलीपुरा इलाके में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव की लग्जरी एसयूवी कार ढहर के बालाजी के पास पेड़ से टकराकर पलट गई। कार को उनके बेटे का दोस्त चला रहा था। वह अपने तीन दोस्तों के साथ जन्मदिन पार्टी से घर लौट रहा था। यह कार मेयर के पति अजय यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है।
पुलिस के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे के पेड़ से टकराई, जिससे गाड़ी पलट गई और पेड़ टूट गया। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। राहगीरों ने तुरंत चारों युवकों को गाड़ी से निकाला, जिन्हें मामूली चोटें आईं। मेयर पति अजय यादव ने बताया कि ड्राइवर का ध्यान भटकने से यह हादसा हुआ।
मुरलीपुरा पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार जब्त कर ली और जांच शुरू कर दी। रात करीब 12:30 बजे चारों दोस्त एसयूवी कार से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान बेकाबू होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई। टक्कर के बाद पेड़ टूटने के साथ ही गाड़ी रोड पर पलटी खा गई। राहगीरों ने गाड़ी में सवार चारों दोस्तों को जैसे-तैसे बाहर निकाला।