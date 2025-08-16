Jaipur hit-and-run: जयपुर में तेज रफ्तार SUV ने सेना के रिटायर्ड कैप्टन को कुचला, मौत… फरार महिला चालक की तलाश

नरसा राम को टक्कर मारने के बाद कार चला रही महिला तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाती हुई चली गई। इस दौरान उसने गाड़ी रोकने की जरूरत भी नहीं समझी। उस समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए राहगीरों का ध्यान भी देर से गया। कुछ देर बाद एक राहगीर ने सड़क पर गिरे नरसा राम को देखा और मदद के लिए आगे आया। तभी पीछे से वॉक करते हुए नरसा का बेटा धनराज भी मौके पर पहुंच गया। धनराज ने लोगों के मदद से पिता को एसएमएस अस्पताल भिजवाया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।