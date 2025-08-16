Jaipur hit-and-run: जयपुर में तेज रफ्तार SUV ने सेना के रिटायर्ड कैप्टन को कुचला, मौत… फरार महिला चालक की तलाश

Jaipur Crime News: राजधानी जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में दिल दहला देने वाला हिट एंड रन का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले सेना से रिटायर्ड कैप्टन को एसयूवी कार ने कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गई। महिला कार चला रहा थी। टक्कर के बाद वह उसे दौड़ाते हुई चली गई। यह पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हो गया, जिसके आधार पर पुलिस कार चला रही महिला की तलाश कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
पुलिस ने बताया कि मृतक नरसा राम जाजड़ा (64) पुत्र अमराराम गांधी पथ वैशाली नगर के रहने वाले थे। घर से करीब 200 मीटर दूर 5.45 बजे चित्रकूट नगर स्थित गोपी कचौरी वाले के पास तेज रफ्तार से आ रही एसयूवी कार ने पीछे से साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि नरसा राम साइकिल से नीचे गिर गए। नरसा राम के उपर से एसयूवी निकल गई।
नरसा राम को टक्कर मारने के बाद कार चला रही महिला तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाती हुई चली गई। इस दौरान उसने गाड़ी रोकने की जरूरत भी नहीं समझी। उस समय सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए राहगीरों का ध्यान भी देर से गया। कुछ देर बाद एक राहगीर ने सड़क पर गिरे नरसा राम को देखा और मदद के लिए आगे आया। तभी पीछे से वॉक करते हुए नरसा का बेटा धनराज भी मौके पर पहुंच गया। धनराज ने लोगों के मदद से पिता को एसएमएस अस्पताल भिजवाया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही दुर्घटना थाना वेस्ट पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें पूरी घटना रिकार्ड हुई थी। फुटेज मे एसयूवी का नंबर दिखाई दे रहा है जिसके अधार पर पुलिस ने वाहन और महिला चालक की पहचान कर ली है।