राजस्थान में RGHS कार्ड का दुरुपयोग करने पर 6 शिक्षक निलंबित, जयपुर… दौसा, अलवर और करौली के टीचर शामिल

इनमें जयपुर की वरिष्ठ अध्यापिका कुंबोदिनी मीणा और दौसा के रामकिशोर मीणा के साथ करौली के दो और अलवर के एक शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग को चिकित्सा विभाग से शिकायत मिली थी कि इन शिक्षकों ने अपने आरजीएचएस कार्ड का उपयोग न केवल परिवार, बल्कि रिश्तेदारों और परिचितों के इलाज के लिए भी किया। जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।