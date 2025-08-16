राजस्थान में RGHS कार्ड का दुरुपयोग करने पर 6 शिक्षक निलंबित, जयपुर… दौसा, अलवर और करौली के टीचर शामिल

6 Govt Teacher Suspenedin Rajasthan: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के दुरुपयोग करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। जयपुर सहित प्रदेश के 6 शिक्षकों को आरजीएचएस कार्ड के गलत इस्तेमाल के लिए शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया गया है।
इनमें जयपुर की वरिष्ठ अध्यापिका कुंबोदिनी मीणा और दौसा के रामकिशोर मीणा के साथ करौली के दो और अलवर के एक शिक्षक शामिल हैं। शिक्षा विभाग को चिकित्सा विभाग से शिकायत मिली थी कि इन शिक्षकों ने अपने आरजीएचएस कार्ड का उपयोग न केवल परिवार, बल्कि रिश्तेदारों और परिचितों के इलाज के लिए भी किया। जिससे सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।
इस मामले में शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक मंजू शर्मा ने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच शुरू की गई है। यह पता लगाया जा रहा है कि कार्ड का दुरुपयोग किन निजी अस्पतालों में हुआ और कितने लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। दोषी पाए जाने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।