Heavy Rain: राजस्थान में 4-5 दिन ‘भारी बारिश’! बंगाल की खाड़ी में बनेंगे बैक टू बैक सिस्टम, इन जिलों में IMD का अलर्ट

राजस्थान में IMD ने आगामी 4-5 में इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 16, 2025

Rajasthan Heavy Rain
Photo- Patrika Network

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। वर्तमान में दक्षिणी उड़ीसा व आस-पास के आंध्रप्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure area) बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन सामान्य से दक्षिण में होकर गुजर रही है।

आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक कम दबाव के सिस्टम बनने के कारण अगस्त के आखिरी सप्ताह में मानसून राज्य के अधिकांश भागों में सक्रिय रहने तथा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।

heavy rain in rajasthan

आगामी 4-5 दिन भारी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, आगामी 4-5 दिन दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है।

IMD का डबल अलर्ट

मौसम केंद्र जयपुर ने नागौर, जयपुर, बाड़मेर और जालौर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ मध्यम वर्षा व एक-दो दौर भारी वर्षा होने की संभावना है। आकाशीय बिजली व सतही हवा (अपेक्षित हवा की गति 30-50Kmph) से चल सकती है।

वहीं, जयपुर शहर, चुरू, सीकर, जैसलमेर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, जोधपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, सिरोही, चित्तौडगढ़ और बीकानेर में येलो अलर्ट जारी किया है। इन अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई है।

पाली में सर्वाधिक बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा बाली (पाली) में 70.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नतम न्यूनतम तापमान प्रतापगढ़ में 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Patrika Site Logo

