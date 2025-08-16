Heavy Rain: राजस्थान में 4-5 दिन ‘भारी बारिश’! बंगाल की खाड़ी में बनेंगे बैक टू बैक सिस्टम, इन जिलों में IMD का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा बाली (पाली) में 70.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। सर्वाधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। निम्नतम न्यूनतम तापमान प्रतापगढ़ में 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।