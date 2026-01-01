1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

सांसद मन्नालाल रावत ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिठ्ठी, MP राजकुमार रोत, विधायक और कलक्टर पर लगाए धमकी का आरोप

उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर सांसद राजकुमार रोत, विधायक उमेश डामोर और कलेक्टर पर बैठक बिगाड़ने व धमकाने के आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

image

अंकित साई

Jan 01, 2026

ओम बिरला

ओम बिरला फोटी-पत्रिका

जयपुर: भाजपा के उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर और डूंगरपुर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मिलकर डूंगरपुर में हुई एक बैठक को खराब करने की साजिश की और उन्हें धमकाया।

कलेक्टर की मौजूदगी में हंगामा

मन्नालाल रावत पहली बार उदयपुर से सांसद चुने गए है। डूंगरपुर में यह बैठक 29 दिसंबर को हुई थी। इस बैठक का उद्देश्य (टीएसपी) आदिवासी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जांच करना था। रावत ने पत्र में बताया कि बैठक तय मुद्दों से हटकर चलने लगी। इसका इस्तेमाल राज्य सरकार के खिलाफ करने और राजनीतिक मंच बनाने के लिए किया गया। बैठक के सचिव जिला कलेक्टर ने भी व्यवस्था नहीं संभाली।

रावत ने राजकुमार रोत, उमेश डामोर और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये लोग अपने काम में लापरवाही बरत रहे। रावत ने लिखा कि समिति के अध्यक्ष राजकुमार रोत का फर्ज था कि बैठक सिर्फ तय एजेंडे पर चले। लेकिन जब गलत मुद्दे उठाए गए तो कलेक्टर चुप रहे और कुछ नहीं किया।

जानिए विवाद का कारण

मन्नालाल रावत ने बताया कि जब एजेंडे से बार-बार भटका रहे थे। जिसके बाद उन्होंने बीच में बोला और उन्होंने सदस्यों को नियम याद दिलाए, एजेंडा दिखाया और बैठक को सही तरीके से चलाने की बात कही। इसके बाद इसमें विवाद हो गया। अध्यक्षता कर रहे सांसद रोत ने गुस्से में इसकी प्रतिक्रिया दी। जिसके बाद मन्नालाल रावत ने कहा कि राजकुमार रोत ने प्रक्रिया के बजाय भरी बैठक में उन्हें चुप कराने और धमकाने की कोशिश की। जिसके बाद रावत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने विधायक उमेश डामोर पर भी धमकी देने और डराने का आरोप लगाया।

ये भी पढ़ें

जयपुर पुलिस में बड़ा बदलाव, 9 थानों से एक्सीडेंट यूनिट हटाई गई, जांच में हो रही थी देरी
जयपुर
rajasthan traffic police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jan 2026 04:12 pm

Published on:

01 Jan 2026 04:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सांसद मन्नालाल रावत ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिठ्ठी, MP राजकुमार रोत, विधायक और कलक्टर पर लगाए धमकी का आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cyber Fraud Alert : कुरियर वाला नहीं ये ठग का कॉल है, कभी भी कोड डायल करने की गलती न करें

जयपुर

January Holidays 2026: राजस्थान में साल के पहले महीने में मिलेंगी 11 छुट्टियां, इन 2 लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का कर सकते हैं प्लान

January Holiday 2026
जयपुर

सेहत का ऑडिट: जब कैलेंडर बदले तो नजरिया भी बदले

ओपिनियन

भीतर की शक्ति जगाएं, आध्यात्मिक ऊर्जा से करें नववर्ष का शंखनाद

ओपिनियन

संपादकीय: नई चेतना, नए संकल्प और उम्मीदों का सवेरा

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.