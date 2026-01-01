सांसद मन्नालाल रावत ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिठ्ठी, MP राजकुमार रोत, विधायक और कलक्टर पर लगाए धमकी का आरोप

मन्नालाल रावत ने बताया कि जब एजेंडे से बार-बार भटका रहे थे। जिसके बाद उन्होंने बीच में बोला और उन्होंने सदस्यों को नियम याद दिलाए, एजेंडा दिखाया और बैठक को सही तरीके से चलाने की बात कही। इसके बाद इसमें विवाद हो गया। अध्यक्षता कर रहे सांसद रोत ने गुस्से में इसकी प्रतिक्रिया दी। जिसके बाद मन्नालाल रावत ने कहा कि राजकुमार रोत ने प्रक्रिया के बजाय भरी बैठक में उन्हें चुप कराने और धमकाने की कोशिश की। जिसके बाद रावत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा। जिसमें उन्होंने विधायक उमेश डामोर पर भी धमकी देने और डराने का आरोप लगाया।