Baran: लड़ाई के बाद पति ने खाया विषाक्त तो सदमे में आ गई पत्नी, दोनों को ही ले जाना पड़ा हॉस्पिटल, हालत गंभीर

कवाई थाने से कोटा बयान लेने पहुंचे कांस्टेबल विजय ने बताया कि फूलबड़ौद निवासी राधेश्याम ऐरवाल (45) पावर प्लांट में मजदूरी करता है। मंगलवार शाम मजदूरी से लौटने के बाद उसने पत्नी सावित्री बाई से कमर में दर्द होने की शिकायत की तो उसने प्लांट में मजदूरी पर जाने से मना किया लेकिन दूसरे दिन बुधवार सुबह वह फिर प्लांट चला गया और शाम को लौटने के बाद उसने फिर दर्द की शिकायत की। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।