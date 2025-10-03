Baran: लड़ाई के बाद पति ने खाया विषाक्त तो सदमे में आ गई पत्नी, दोनों को ही ले जाना पड़ा हॉस्पिटल, हालत गंभीर

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Husband Consumes Poison After Fight: बारां के कवाई थाना क्षेत्र के फूलबड़ौद में बुधवार शाम पति-पत्नी में कहासुनी के दौरान आवेश में आकर पति ने विषाक्त खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर पत्नी भी सदमे में आ गई। दोनों को बारां से रेफर करने पर गुरुवार को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। सूचना पर कवाई थाना पुलिस ने कोटा पहुंचकर दोनों के बयान दर्ज किए।
कवाई थाने से कोटा बयान लेने पहुंचे कांस्टेबल विजय ने बताया कि फूलबड़ौद निवासी राधेश्याम ऐरवाल (45) पावर प्लांट में मजदूरी करता है। मंगलवार शाम मजदूरी से लौटने के बाद उसने पत्नी सावित्री बाई से कमर में दर्द होने की शिकायत की तो उसने प्लांट में मजदूरी पर जाने से मना किया लेकिन दूसरे दिन बुधवार सुबह वह फिर प्लांट चला गया और शाम को लौटने के बाद उसने फिर दर्द की शिकायत की। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया।
राधेश्याम का कहना था कि प्लांट नहीं तो मजदूरी को कहां जाऊं और आवेश में आकर राधेश्याम गेहूं में रखने की कीटनाशक गोली खाली। इससे सावित्री घबरा गई और जबरदस्ती कर राधेश्याम के मुंह से गोली निकाल ली लेकिन कुछ देर बाद राधेश्याम अचेत हो गया।
पति की हालत देख खुद भी सदमे में आकर अचेत हो गई। इसी समय प्लांट से मजदूरी कर लौटा राधेश्याम का भाई राम नरेश ने दोनों को छबड़ा अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से रेफर करने पर रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में यहां से भी रेफर किया तो दोनों को कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां दोनों की उनकी हालत गंभीर है।
