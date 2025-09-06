अगले बरस तू जल्दी आ के साथ किया विदा

बोहत. पाडलिया की बाणगंगा नदी में गणेशजी की प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान पैर फिसलने से करीब चार वर्षय बालिका नदी में बह गई। बाद में मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीणों ने नदी में कूदकर उसे तलाश किया, लेकिन रात तक बालिका नहीं मिली। ग्रामीणों के अनुसार गांव में छोटे बच्चों ने मिट्टी के गणेशजी की प्रतिमा बनाई थी। बालिका गर्विता गालव 4 वर्ष अन्य छोटे बच्चों के साथ गणेशजी को नदी में विसर्जन करने गई थी। सभी बच्चे नदी के घाट पर खड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक बालिका गर्विता का पैर फिसल गया ओर देखते-देखती वह पानी की धार में बह गई। इससे बच्चे घबरा गए तथा तत्काल बालिका के घर सूचना देने गए, लेकिन इसमें देरी हो गई। सूचना पर परिजन व ग्रामीणों ने नदी पर पहुंचकर तलाश शुरू की, लेकिन रात तक बालिका नहीं मिली। मांगरोल थाना प्रभारी महेन्द्र मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से प्रतिमा विसर्जन के बाद 3-4 बालिकाएं अलग से नदी की ओर गई थी। उन्हें एक ग्रामीण ने नदी की ओर जाने से टोका भी था, लेकिन बालिकाएं नदी के घाट पर चली गई तथा घाट पर पैर धोते समय अचानक फिसलकर गिर गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन रात होने से बालिका का पता नहीं लगा।