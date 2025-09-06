Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

अगले बरस तू जल्दी आ के साथ किया विदा

शहर समेत जिलेभर में अनन्त चतुर्दशी पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। शहर में कई स्थानों पर सजाए गए गणपति के पण्डालों में पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं को गाजेबाजे के साथ नदी व तालाबों में विसर्जन कर बप्पा को विदा किया।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 06, 2025

शहर समेत जिलेभर में अनन्त चतुर्दशी पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। शहर में कई स्थानों पर सजाए गए गणपति के पण्डालों में पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं को गाजेबाजे के साथ नदी व तालाबों में विसर्जन कर बप्पा को विदा किया।
source patrika photo

बारां. शहर समेत जिलेभर में अनन्त चतुर्दशी पर्व श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। शहर में कई स्थानों पर सजाए गए गणपति के पण्डालों में पूजा-अर्चना के बाद गणेश प्रतिमाओं को गाजेबाजे के साथ नदी व तालाबों में विसर्जन कर बप्पा को विदा किया।

दिनभर शोभायात्राएं निकलती रही

शहर में दिनभर गणेश प्रतिमाओं के जुलूस निकलते रहे। मंदिरों में भी पूजा अर्चना की गई। मांगरोल रोड स्थित प्यारे रामजी के मंदिर पर अनन्तराय भगवान की पूजा की गई। यहां तोप भी चलाई गई। प्रवीण मराठा, हितेश सोनी, व मनु मित्तल ने बताया कि सर्राफा बाजार में श्री गणेश उत्सव समिति द्वारा सजाए गए पण्डाल से प्रतिमा को गाजेबाजे के साथ परवन नदी ले जाकर विसर्जन किया। मेलखेड़ी रोड स्थित काठियाबाबा आश्रम में दस दिवसीय गणेश पूजन अनुष्ठान का 56 भोग के साथ समापन हुआ। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान गणेश को भावपूर्ण विदाई दी।

इधर, हादसे भी हुए

विसर्जन के दौरान बह गई बालिका

बोहत. पाडलिया की बाणगंगा नदी में गणेशजी की प्रतिमा विसर्जन करने के दौरान पैर फिसलने से करीब चार वर्षय बालिका नदी में बह गई। बाद में मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीणों ने नदी में कूदकर उसे तलाश किया, लेकिन रात तक बालिका नहीं मिली। ग्रामीणों के अनुसार गांव में छोटे बच्चों ने मिट्टी के गणेशजी की प्रतिमा बनाई थी। बालिका गर्विता गालव 4 वर्ष अन्य छोटे बच्चों के साथ गणेशजी को नदी में विसर्जन करने गई थी। सभी बच्चे नदी के घाट पर खड़े हुए थे। इसी दौरान अचानक बालिका गर्विता का पैर फिसल गया ओर देखते-देखती वह पानी की धार में बह गई। इससे बच्चे घबरा गए तथा तत्काल बालिका के घर सूचना देने गए, लेकिन इसमें देरी हो गई। सूचना पर परिजन व ग्रामीणों ने नदी पर पहुंचकर तलाश शुरू की, लेकिन रात तक बालिका नहीं मिली। मांगरोल थाना प्रभारी महेन्द्र मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से प्रतिमा विसर्जन के बाद 3-4 बालिकाएं अलग से नदी की ओर गई थी। उन्हें एक ग्रामीण ने नदी की ओर जाने से टोका भी था, लेकिन बालिकाएं नदी के घाट पर चली गई तथा घाट पर पैर धोते समय अचानक फिसलकर गिर गई। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंच गई थी, लेकिन रात होने से बालिका का पता नहीं लगा।

बिजली गिरने 5 झुलसे

मुंडियर. खांडासहरोल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पांच युवकों की हालत बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार शनिवार को गांव के तालाब में गणेश विसर्जन के लिए गए लोग बारिश आने के चलते तालाब के पास पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अचानक यहां बिजली गिरने से नीरज जाटव, हरिलाल जाटव, भोला कोली, कमलङ्क्षसह जाटव और आसु जाटव झुलस गए। घायलों को समरानियां अस्पताल भेजा गया। यहां एक युवक की हालत गंभीर है, उसे बारां अस्पताल रेफर किया गया। प्रशासन घायलों को उचित इलाज मुहैया कराने के प्रयास कर रहा है। सभी का इलाज जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 11:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अगले बरस तू जल्दी आ के साथ किया विदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट