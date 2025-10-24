Patrika LogoSwitch to English

बारां

अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि संवीक्षा के दौरान उर्मिला जैन (आईएनसी) का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी होने के कारण इसमें सिंबल भी नहीं था।

less than 1 minute read

बारां

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

Urmila Jain Bhaya

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By-Election 2025: अंता विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव 2025 के तहत गुरुवार को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। यहां कुल 21 अभ्यर्थियों ने 32 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए थे।

आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि संवीक्षा के दौरान उर्मिला जैन (आईएनसी) का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी होने के कारण इसमें सिंबल भी नहीं था। वहीं दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया।

इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं। 27 अक्टूबर को दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र वापसी का समय रहेगा। इसके बाद चुनावी मैदान के उम्मीदवारों की वास्तविक तस्वीर सामने होगी।

निर्वाचन विभाग के अनुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अंता विधानसभा उप चुनाव के लिए 11 नवम्बर को मतदान होगा।

जांच में इनके नामांकन पत्र पाए गए सही

प्रमोद जैन भाया (कांग्रेस), मोरपाल सुमन (भाजपा), निर्दलीय नरेश कुमार मीणा, योगेश कुमार शर्मा, राजपाल सिंह, अभयदास जांगिड़, जमील अहमद, दिलदार, नरेश, नरोत्तम पारीक, नौशाद, पंकज कुमार, पुखराज सोनी, बंसीलाल, मन्जूर आलम, रामपाल मेघवाल, संतोष सुमन, सुनीता मीणा।

Anta By-Election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिला इस पार्टी का साथ
बारां
naresh-meena

Updated on:

24 Oct 2025 02:27 pm

Published on:

24 Oct 2025 02:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

उर्मिला का नामांकन पत्र खारिज, अब मैदान में कुल 20 उम्मीदवार

दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।
बारां

142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।
बारां

कुल्हाड़ी से कर दी बुजुर्ग की हत्या, सोने की बालियां लूट कर ले गए

मृतक के पुत्र सत्यनारायण लोधा की रिपोर्ट पर अज्ञात जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
बारां

अंता उपचुनाव: वसुन्धरा समर्थक नेता ने भी ठोकी ताल, BJP के पूर्व विधायक हुए बागी…पार्टी में क्यों बढ़ी टेंशन?

Former BJP MLA Rampal Meghwal
बारां

Anta By Election: 12वीं पास भाया 56.20 करोड़ के मालिक, ग्रेजुएट नरेश मीणा के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति, जानें प्रत्याशियों की डिटेल्स

बारां
