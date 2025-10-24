अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि संवीक्षा के दौरान उर्मिला जैन (आईएनसी) का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की वैकल्पिक प्रत्याशी होने के कारण इसमें सिंबल भी नहीं था। वहीं दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया।