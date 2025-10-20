Patrika LogoSwitch to English

बारां

Anta By-Election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिला इस पार्टी का साथ

Naresh Meena: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने विधानसभा अंता के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की।

less than 1 minute read

बारां

image

Anil Prajapat

Oct 20, 2025

naresh-meena

नरेश मीणा व एसडीपीआई पदा​धिकारी। फोटो: पत्रिका

बारां। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने विधानसभा अंता के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को समर्थन देने की घोषणा की। पत्रकार वार्ता में एसडीपीआई की प्रदेश कार्यकारणी ने अंता विधानसभा के उप चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को समर्थन देने का ऐलान किया।

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने बताया कि अंता विधानसभा में हमारी पार्टी ऐसे एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रही है जो सड़कों पर उतर कर जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शासन की गलत नीतियों का विरोध करते हुए जेल जाने से भी पीछे नहीं रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा कि वे उनके विश्वास पर खरा उतर कर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहेंगे।

प्रेस वार्ता में एसडीपीआई के प्रदेश महासचिव नदीम अख्तर, प्रदेश कोषाध्यक्ष ज़ाकिर रंगरेज, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य एवं बारां प्रभारी मोहम्मद जावेद, जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज, जिला उपाध्यक्ष अल्ताफ हुसैन, जिला महासचिव अलीम मंसूरी, मांगरोल नगर कमेटी अध्यक्ष ज़ाकिर हुसैन व पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हाजी सलाम अंता ने भी भाग लिया।

