Anta By-Election: निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को मिला इस पार्टी का साथ

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक हुसैन ने बताया कि अंता विधानसभा में हमारी पार्टी ऐसे एक निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रही है जो सड़कों पर उतर कर जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और शासन की गलत नीतियों का विरोध करते हुए जेल जाने से भी पीछे नहीं रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने कहा कि वे उनके विश्वास पर खरा उतर कर क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्पर रहेंगे।