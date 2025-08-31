हमारी विरासतों से दुनिया में भारत की अलग पहचान

गौरव का अनुभव कराती है संस्कृति



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंटेक के वाइस प्रेसिडेंट प्रो. सुखदेव सिंह रहे। उन्होंने कहा कि भारत की विरासतें इसे पूरे विश्व में एक अलग ही स्थान देती हैं। ये विरासतें सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त रूप से हमें समृद्ध बनाती हैं। इससे हम सभी गौरव का अनुभव करते हैं। भारतीय सांस्कृतिक निधि एक ऐसा ही साझा मंच है तो विनियमों को संधारित करता है। प्राकृतिक विरासत के रूप में शाहाबाद के जंगल राज्य ही नहीं देशभर में अनूठे हैं। यदि विनाश बचाकर इनका विकास होता है तो इंटेक इसका समर्थन करेगी। सिंह ने कहा कि शाहाबाद हमारी प्राकृतिक विरासत है। केवल शाहाबाद ही नहीं, देश के वनों और पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए इंटेक उच्च स्तर पर बात करेगी। सत्र के मुख्य अतिथि द डेली पायनियर के संपादक ज्ञानेश्वर दयाल ने कहा कि संसार की प्रत्येक प्रकार की समृद्धि हम जुटा सकते हैं। परंतु जंगलों को हम नहीं लगा सकते। पर्यावरण का विनाश हमारे लिए चुनौती भरी समस्या है। इसके समाधान के लिए सरकार और लोगों को आगे आना चाहिए।



शुद्ध हवा की सभी को जरूरत



अध्यक्षता करते हुए इंटेक एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन विष्णु साबू ने कहा कि दुनिया के सभी देशों को शुद्ध हवा की जरूरत है। हमारे पांच भौतिक तत्वों में यह एक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अत: हमें हमारे पर्यावरण के लिए समाज को जागृत करना ही होगी।सत्र में उल्लेखनीय सेवाकों के लिए इंटेक के पूर्व संयोजक रमेश अदलखा का सम्मान किया गया। अगले सत्र में मुख्य अतिथि पर्यावरण कार्यकर्ता रोबिन सिंह ने कहा कि आने वाली पीढिय़ों को जिंदा रखने के लिए जल, जंगल और जमीन को बचाए रखना होगा्र। इनके अभाव में हमारे समाज का वातावरणीय ढांचा बिखर जाएगार्।