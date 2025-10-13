Baran: हत्या की आशंका पर परिजनों का उग्र प्रदर्शन, NH-27 जाम करके रख दी ये डिमांड, कोटा के होटल में मिला था 12वीं की छात्रा का शव

परिजनों का उग्र प्रदर्शन (फोटो: पत्रिका)
बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के ऊनी गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा प्रीति अहेड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गहराता जा रहा है। दरअसल 18 साल की छात्रा का शव 11 अक्टूबर को कोटा शहर के नयापुरा स्थित एक होटल के कमरे में चुन्नी से लटका मिला था। प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का मामला लग रहा था लेकिन परिजनों ने इसे मर्डर बताया है और पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाया है।
प्रीति 10 अक्टूबर की सुबह घर से स्कूल के लिए निकली थी लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिवार ने उसी शाम केलवाड़ा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की।
अगले दिन 11 अक्टूबर को उसका शव कोटा के नयापुरा क्षेत्र में स्थित आरएम हवेली होटल के कमरे नंबर 112 में चुन्नी से लटका मिला। होटल के रिकॉर्ड के अनुसार छात्रा ने आधार कार्ड दिखाकर कमरा बुक किया था और 12 बजे चेकआउट करना था। दरवाजा न खोलने पर जब स्टाफ ने झांककर देखा तो वह फंदे से लटकी मिली। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
परिजनों का आरोप है कि होटल के CCTV कैमरे घटना के वक्त बंद थे जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। मृतका के चाचा ने कहा कि प्रीति कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी तो वह कोटा कैसे पहुंची? उन्होंने कहा कि दरवाजा अंदर से बंद मिलने की बात भी संदिग्ध है और पूरी घटना की गहराई से जांच होनी चाहिए।
प्रीति के शव के पोस्टमार्टम के समय कोटा के नयापुरा पुलिस थाने और मुर्दाघर के बाहर परिजनों ने भारी हंगामा किया। उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। कई घंटों के विरोध के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया जिसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया।
पोस्टमार्टम के बाद जब शव को गांव ऊनी लाया गया तो गांव में मातम के साथ गुस्सा भी फूट पड़ा। परिजनों और ग्रामीणों ने सीओ रिछपाल मीणा को ज्ञापन सौंपा और मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सड़क पर जाम लगा रहा और पुलिस प्रशासन को स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग