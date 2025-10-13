Baran: हत्या की आशंका पर परिजनों का उग्र प्रदर्शन, NH-27 जाम करके रख दी ये डिमांड, कोटा के होटल में मिला था 12वीं की छात्रा का शव

बारां जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के ऊनी गांव की 12वीं कक्षा की छात्रा प्रीति अहेड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला गहराता जा रहा है। दरअसल 18 साल की छात्रा का शव 11 अक्टूबर को कोटा शहर के नयापुरा स्थित एक होटल के कमरे में चुन्नी से लटका मिला था। प्रारंभिक जांच में मामला सुसाइड का मामला लग रहा था लेकिन परिजनों ने इसे मर्डर बताया है और पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगाया है।