Crime: बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा पैदा होने पर आरोपी छीन ले गया, पुलिस रही मौन



किशोरी को गुजरात ले जाया गया, जहां एक अस्पताल में उसने बच्चे को जन्म दिया। जब वह गांव लौटे तो आरोपी के साथ उसके परिजन आए और धमकाकर नवजात बच्चे को पीड़िता से छीनकर ले गए। इसके बार परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा। मामला बढ़ने के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी योगेश गोयल ने बताया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।