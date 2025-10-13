Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Crime: बलात्कार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, बच्चा पैदा होने पर आरोपी छीन ले गया, पुलिस रही मौन

Udaipur Crime: बलात्कार करने वाला आरोपी युवक किशोरी से बच्चे को छीना और लेकर भाग गया। इसके बाद भी पीड़िता ने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई थी।

2 min read

उदयपुर

image

Arvind Rao

Oct 13, 2025

Udaipur Crime

Udaipur Crime (Patrika File Photo)

Udaipur Crime: उदयपुर जिले के मांडवा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। बलात्कार के बाद किशोरी गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया।


बता दें कि बलात्कार करने वाला आरोपी युवक किशोरी से बच्चे को छीना और लेकर भाग गया। ये सब होने के बाद भी पीड़िता ने थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। जब पीड़िता के परिवार को घटना के बारे में पता चला, तब जाकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई।


लापरवाही पर थानाधिकारी सस्पेंड


मामले में लापरवाही सामने आने पर आईजी गौरव श्रीवास्तव ने थानाधिकारी देवीलाल मीणा को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला पिछले साल नवंबर का है। दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, किशोरी लकड़ी लेने के लिए जंगल की तरफ गई थी। तब आरोपी ने चाकू को नोक पर बलात्कार किया था।


पीड़िता ने डर के चलते परिवार वालों को नहीं बताया


बलात्कार करने के बाद आरोपी ने धमकाया और इसी डर के चलते किशोरी ने किसी को वारदात की जानकारी नहीं दी। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की। जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो पंचायत में मामला सुलझाने की चर्चा हुई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।


गुजरात के अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म


किशोरी को गुजरात ले जाया गया, जहां एक अस्पताल में उसने बच्चे को जन्म दिया। जब वह गांव लौटे तो आरोपी के साथ उसके परिजन आए और धमकाकर नवजात बच्चे को पीड़िता से छीनकर ले गए। इसके बार परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा। मामला बढ़ने के बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी योगेश गोयल ने बताया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

