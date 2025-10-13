गुजरात में यौन शोषण की शिकार हुई राजस्थान की नाबालिग, पेट दर्द हुआ तो पहुंची अस्पताल; बेटी को दिया जन्म

प्रतीकात्मक तस्वीर
बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी गुजरात के सूरत में यौन शोषण से गर्भवती हो गई। मजदूरी करने जाने पर आठ माह पूर्व हुई घटना की जानकारी से पीडि़ता बेखबर रहे। इसके बाद प्रसव वेदना पर अस्पताल ले जाने के बाद मामला सामने आया।
सूचना पर पाटन थाने की टीम अस्पताल पहुंची। किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों की सेहत ठीक होने पर पुलिस ने पीडि़ता के बयान लिए। फिर पर्चा बयान के आधार पर कुशलगढ़ क्षेत्र के निवासी विकास नाम के युवक के खिलाफ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।
थानाधिकारी कालूलाल ने बताया कि प्राथमिक जांच कर पीडि़ता और उसकी बच्ची के डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए हैं। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। घटना सूरत लिम्बायत थाना क्षेत्र की बताई गई। वारदात गैर इलाका होने से जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को ऑनलाइन प्रेषित कर दी गई।
