Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

गुजरात में यौन शोषण की शिकार हुई राजस्थान की नाबालिग, पेट दर्द हुआ तो पहुंची अस्पताल; बेटी को दिया जन्म

Banswara News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी गुजरात के सूरत में यौन शोषण से गर्भवती हो गई।

less than 1 minute read

बांसवाड़ा

image

Anil Prajapat

Oct 13, 2025

Girl rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पाटन क्षेत्र की 16 वर्षीया किशोरी गुजरात के सूरत में यौन शोषण से गर्भवती हो गई। मजदूरी करने जाने पर आठ माह पूर्व हुई घटना की जानकारी से पीडि़ता बेखबर रहे। इसके बाद प्रसव वेदना पर अस्पताल ले जाने के बाद मामला सामने आया।

सूचना पर पाटन थाने की टीम अस्पताल पहुंची। किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों की सेहत ठीक होने पर पुलिस ने पीडि़ता के बयान लिए। फिर पर्चा बयान के आधार पर कुशलगढ़ क्षेत्र के निवासी विकास नाम के युवक के खिलाफ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।

थानाधिकारी कालूलाल ने बताया कि प्राथमिक जांच कर पीडि़ता और उसकी बच्ची के डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए हैं। आरोपी की पहचान नहीं हो पाई। घटना सूरत लिम्बायत थाना क्षेत्र की बताई गई। वारदात गैर इलाका होने से जीरो नंबर एफआईआर दर्ज कर संबंधित थाने को ऑनलाइन प्रेषित कर दी गई।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: हंसते-मुस्कुराते डांस की डालती थी रील्स, फिर भी यूट्यूबर मां ने क्यों उठाया खौफनाक कदम?
सीकर
Sikar-Suicide-News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Banswara / गुजरात में यौन शोषण की शिकार हुई राजस्थान की नाबालिग, पेट दर्द हुआ तो पहुंची अस्पताल; बेटी को दिया जन्म

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस चावल के विदेशी भी हैं दीवाने, किसानों को भी मिल रहा अच्छा मुनाफा

Rajasthan kali kamod rice Foreigners are also crazy farmers are also getting good profits
बांसवाड़ा

Rajasthan : दिवाली से पहले राजस्थान के 10,000 आदिवासी युवाओं को बड़ा झटका, बांसवाड़ा में खनन का ठेका हुआ रद्द

Diwali Rajasthan 10,000 tribal youth big setback Banswara mining contracts cancelled
बांसवाड़ा

Banswara News : महिलाओं का ‘मटका फोड़ आंदोलन’, प्रशासन के खिलाफ लगाए नारे, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

Banswara Women Matka Phod Andolan slogans raised against administration villagers issued a warning
बांसवाड़ा

Banswara Congress : बांसवाड़ा के नए जिला अध्यक्ष की तलाश जारी, पर्यवेक्षक देसाई ने बंद कमरे में की बातचीत, छह नामों का बनेगा पैनल

Banswara Congress new district president search observer Lalji Desai six names panel will be formed
बांसवाड़ा

Rajasthan : किसानों की बल्ले बल्ले, सोलर पंप की कीमतों में आई भारी गिरावट, आदेश जारी

Good News Rajasthan Farmers are lucky solar pumps prices fall cheap orders issued
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.