गुजरात में यौन शोषण की शिकार हुई राजस्थान की नाबालिग, पेट दर्द हुआ तो पहुंची अस्पताल; बेटी को दिया जन्म

सूचना पर पाटन थाने की टीम अस्पताल पहुंची। किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा-बच्चा दोनों की सेहत ठीक होने पर पुलिस ने पीडि़ता के बयान लिए। फिर पर्चा बयान के आधार पर कुशलगढ़ क्षेत्र के निवासी विकास नाम के युवक के खिलाफ यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया।