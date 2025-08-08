18 महीने में राजस्थान की इस मंडी ने कमाया 75.58 करोड़ शुल्क, सिर्फ गेहूं से हुई 24.18 करोड़ की आय

Baran Mandi News: हाड़ौती संभाग में सर्वाधिक मंडी शुल्क देने वाली दूसरी कृषि उपज मंडी बारां है। इसको विशिष्ट श्रेणी की मंडी का दर्जा प्राप्त है। गत 18 माह में मंडी को 75.58 करोड़ रुपए के शुल्क से आय हुई है। इस अवधि के दौरान मंडी में विभिन्न जिन्सो का 5511.12 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वहीं विभिन्न जिन्सों की 1 करोड़ 50 लाख 68 हजार 235 क्विंटल की आवक हुई। इस दौरान सर्वाधिक मंडी शुल्क गेहूं से 24.18 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। वहीं गेहूं का 1511.85 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस अवधि में 62 लाख 39 हजार 440 क्विंटल गेहूं की आवक हुई। साथ ही धान, मक्का, सोयाबीन तथा सरसों का भी अच्छा कारोबार रहा।