देखो निर्माण विभाग के हाल, 35 किमी में लगा दिए 2 साल

बारां. सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता से जिले में विभिन्न निर्माण कार्य लडखड़़ाते हुए चल रहे है। स्टेट हाइवे 37 बारां-समसपुर-सीसवाली तक के करीब 35 किमी सडक़ बनाने में करीब 2 वर्ष का समय लग गया। इतने समय में तो फ्लाई ओवरब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज और कई किमी हाइवे बन जाते है। कई गांव, कस्बों से तो सिक्स लेन और 8 लेन नेशनल हाइवे निकल गया। लेकिन जिले में सबसे चर्चित अन्ता विधानसभा के सीसवाली कस्बा समेत क्षेत्र के रायथल, बलदेवपुरा, सीमली, आंकेड़ी, समसपुर व आसपास के कई गांव-ढाणी को जिला मुख्यालय से जोडऩे वाले स्टेट हाईवे 37 की 35 किमी सडक़ का छोटा सा टूकड़ा नहीं बना। इसी से जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सरकार और जनता के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता का अंदाजा लगाया जा सकता है।