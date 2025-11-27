IMD: 28,29,30 नवंबर को आई मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के इन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी

बारिश की फाइल फोटो: पत्रिका
Weather News: राजस्थान में मौसम के परिवर्तन का दौर जारी है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में आज (27 नवंबर) को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जिससे सर्दी भी बढ़ेगी।
राजस्थान के कई जिलों में 29 और 30 नवंबर को घना कोहरा (dense fog) छाने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर, टोंक, और जयपुर जिले में येलो अलर्ट (IMD Yellow Alert) जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के प्रभाव से राज्य के न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। वहीं शेखावाटी क्षेत्र में शीतलहर (Coldwave) के आसार हैं। इस दौरान तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है।
राजस्थान (Rajasthan Weather) में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और कोहरे की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा, शीतलहर और ठंड के मौसम के साथ-साथ रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
