IMD: 28,29,30 नवंबर को आई मौसम विभाग की चेतावनी, राजस्थान के इन 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान (Rajasthan Weather) में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश और कोहरे की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा, शीतलहर और ठंड के मौसम के साथ-साथ रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।