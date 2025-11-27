Holiday 2025: दिसंबर में मिलेगी 12 दिन की छुट्टियां, सिर्फ 19 दिन खुलेंगे राजस्थान के स्कूल, देखें हॉलिडे लिस्ट

फोटो: पत्रिका
Schools Remain Closed For 12 Days: नवंबर महीने के खत्म होते ही बच्चों के लिए दिसंबर का महीना एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। राजस्थान में दिसंबर के महीने में छात्रों को 12 दिन की छुट्टियां मिलेंगी और इस दौरान बच्चों के पास शीतकालीन अवकाश के अलावा शैक्षिक सम्मेलन की छुट्टियां भी होंगी।
दिसंबर में सबसे लंबा शीतकालीन अवकाश मिलेगा जो 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान स्कूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। ऐसे में कई फैमिली ने तो घूमने जाने का प्लान भी अभी से बना लिया है।
इसके अलावा 19 और 20 दिसंबर को शैक्षिक सम्मेलन के कारण स्कूल बंद रहेंगे। इसके अगले दिन ही रविवार होने के कारण यहां भी बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिलेगी।
इन छुट्टियों के अलावा 7 और 14 दिसंबर को भी रविवार होने के कारण बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। यह सप्ताहांत की छुट्टियां, शीतकालीन अवकाश और रविवार मिलाकर इस महीने में 12 दिन स्कूल बंद रहेंगे।
इस तरह से बच्चों को दिसंबर में कुल 12 दिन की छुट्टियां मिलेंगी और सिर्फ 19 दिन स्कूल खुलेंगे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग