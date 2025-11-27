Holiday 2025: दिसंबर में मिलेगी 12 दिन की छुट्टियां, सिर्फ 19 दिन खुलेंगे राजस्थान के स्कूल, देखें हॉलिडे लिस्ट

Schools Remain Closed For 12 Days: नवंबर महीने के खत्म होते ही बच्चों के लिए दिसंबर का महीना एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। राजस्थान में दिसंबर के महीने में छात्रों को 12 दिन की छुट्टियां मिलेंगी और इस दौरान बच्चों के पास शीतकालीन अवकाश के अलावा शैक्षिक सम्मेलन की छुट्टियां भी होंगी।