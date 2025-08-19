Patrika LogoSwitch to English

मेरी जिंदगीबर्बाद कर दी, मुझे सुसाइड के लिए मजबूर किया

बारां

Mukesh Gaur

Aug 19, 2025

क्रेशर के गड्ढे में मिला युवती का शव, रील बनाकर ससुराल पक्ष को ठहराया जिम्मेदार

बारां. एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पहले रील बनाई, पोस्ट की और फिर गड्ढे में भरे पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मृतका के भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। शव का पता मृतका के मोबाइल फोन को ट्रेस करने से चला। इससे पहले मृतका बीनू ने रील बनाकर वीडियो में बेटे को लेकर भावुक संदेश भी छोड़ा। उसने कहा किबेटे के बिना बहुत बुरा लगता है। तेरी मां जा रही है। मेरा बेटा नाना-नानी और छोटे मामा के पास रहेगा। बहुत प्यार करना मेरे बेटे को।

यह है मामला

शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के परिच्छा गांव के पास क्रेशर के पानी से भरे गड्ढे में मंगलवार को एक युवती का शव बरामद हुआ। मृतका की पहचान 24 वर्षीय बीनू यादव निवासी परिच्छा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बीनू की शादी करीब पांच साल पहले राजस्थान के कस्बाथाना निवासी प्रशांत यादव से हुई थी। उसके तीन साल का बेटा सम्राट यादव है, उसे ससुराल वाले अपने पास रखे हुए थे। इसी बात से बीनू बेहद दुखी थी। ससुराल पक्ष से भी बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई है।

ससुराल पक्ष पर प्रताडऩा का आरोप

बीनू के भाई सत्यवीर यादव ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बहन को मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। 29 जुलाई को उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। उसी दिन वह रोते हुए मायके आ गई थी और तभी से अपने घर पर रह रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह बीनू अचानक मायके से लापता हो गई थी। जब वह दोपहर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियो मिले, इसमें उसने सुसाइड की बात कही थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर मंगलवार को उसका शव क्रेशर के गड्ढे से बरामद कर लिया। घर से निकलने से पहले बीनू ने अपने मोबाइल से 3-4 रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं।

बीनू का भाई थाने पर आया था। उसने कहा कि उसकी बहन लापता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस पर बीनू की तलाश की गई। क्रेशर के पास उसका शव पानी में उतराते हुए मिला। पोस्टमार्टम करा लिया गया है। जांच जारी है।

नरेंद्र कुशवाह, थानाधिकारी पोहरी, मप्र

मेरी बहन को मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया है। मेरी बहन रोते हुए घर आई। उसका बेटा भी नहीं दिया था। उसकी वीडियो सुसाइड की इंस्टाग्राम पर मिली। फोन ट्रेस किया, इस पर घटनास्थल पर पहुंचे। हम पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग करते हैं।

सत्यवीर, मृतका बीनू का भाई

