मेरी जिंदगीबर्बाद कर दी, मुझे सुसाइड के लिए मजबूर किया

बीनू के भाई सत्यवीर यादव ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसकी बहन को मानसिक रूप से प्रताडि़त करते थे। 29 जुलाई को उसे ससुराल से निकाल दिया गया था। उसी दिन वह रोते हुए मायके आ गई थी और तभी से अपने घर पर रह रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह बीनू अचानक मायके से लापता हो गई थी। जब वह दोपहर तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। इस बीच उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ वीडियो मिले, इसमें उसने सुसाइड की बात कही थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर मंगलवार को उसका शव क्रेशर के गड्ढे से बरामद कर लिया। घर से निकलने से पहले बीनू ने अपने मोबाइल से 3-4 रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थीं।