लापरवाही : जिले के सबसे बड़े अस्पताल के पास फायर एनओसी नहीं

बहुमंजिला व बड़ी इमारतों के निर्माण के समय ही फायर फाइङ्क्षटग सिस्टम लगवाना चाहिए। इसके लिए अग्निशमन केन्द्र से प्रोविजनल एनओसी लेने का प्रावधान है। इससे नक्शा मौका निरीक्षण कर उपकरण फिङ्क्षटग कराने के स्थान व आग बुझाने के संसाधन पहुंचाने के रास्ते आदि को चिन्हित कर दिया जाता है। इसके मुताबिक निर्माण होने के बाद एक बार फिर निरीक्षण कर स्थाई एनओसी दी जाती है। यहां भी बैंक, मॉल, औद्योगिक ईकाई आदि के लिए प्रोविजनल एनओसी लेते है। कई इसे नजर अंदाज कर जाते है। जिला अस्पताल की ओर से पिछले वर्ष एनओसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन ऑडिट में सिस्टम खराब मिला तो एनओसी नहीं दी गई। लिखित में कमियां भी बताई गई थी। परिसर में मुख्य रूप से होज रील, हाइड्रेल प्वाइंट, पानी की राइङ्क्षजग लाइन और आईसीयू में स्प्रिंगल फायर सिस्टम नहीं है। हौज पाइप भी किसी में लगे हुए है, किसी में नहीं है। इस तरह मापदंडों के तहत फायर फाइङ्क्षटग सिस्टम खराब, लेकिन एक्सङ्क्षटगुइशर सिलंडर नए खरीदे गए। अब अस्पताल की नई बन रही सात मंजिला इमारत के लिए प्रोविजनल एनओसी नहीं ली है।