20 को ही मनेगी दीपावली, अमावस्या की दो तिथि, इस बार छह दिन का उत्सव

दीपावली पर्व पर हस्त नक्षत्र रहेगा। शास्त्र अनुसार यह शुभ नक्षत्र मना गया है। यह सभी के लिए शुभ रहेगा। सूर्य, मंगल, बुध का गोचर तुला राशि में रहेगा। कर्क राशि में गुरु का उच्च गोचर होने से हंस महापुरुष योग बन रहा है। बृहस्पति ग्रह से बनने वाला एक अत्यंत शुभ राजयोग है। यह तब बनता है जब बृहस्पति कुंडली के केंद्र भावों पहला, चौथा, सातवां या दसवां भाव में अपनी उच्च राशि कर्क, मूल त्रिकोण राशि, या स्वराशि धनु या मीन में स्थित हो। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति ज्ञानी, बुद्धिमान, धनी, धार्मिक और समाज में समानित होता है। सूर्य और बुध की युति को बुद्धादित्य योग भी बन रहा है। जो एक बहुत ही शुभ योग है। बुद्धि, संचार, वाणी और तर्कशक्ति को बढ़ाता है। कन्या राशि में शुक्र चंद्र की युति से आपसी रिश्तों में प्रेम, मानसिक शांति और सुख की वृद्धि करेगा। सभी राशि के जातकों के लिए दीप पर्व सुख और वैभव से पूर्ण होगा।