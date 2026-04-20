Rajasthan: बाल विवाह में पहुंची पुलिस तो भागा पंडित, हलवाई को मिल गई चेतावनी, मचा हड़कंप

कार्रवाई के दौरान हलवाई और टेंट संचालकों को भी सख्त चेतावनी दी गई, लेकिन पंडित मौके से फरार हो गया। प्रशासन ने बालिकाओं की 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक विवाह नहीं करने के लिए परिजनों को पाबंद किया। इस दौरान तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर, नायब तहसीलदार राधेश्याम लवंशी, थाना अधिकारी योगेश चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ सख्ती जारी रखने की बात कही।