जिले का संभवत: पहला मामला, केलवाड़ा में नवजात को स्क्रब टाइफस

केलवाड़ा. क्षेत्र में पंद्रह दिवसीय नवजात के स्क्रब टाइफस से पीडि़त होने का मामला सामने आया है। चिकित्सकों के अनुसार यह जिले का पहला ऐसा मामला है, जिसमें रोगी की उम्र इतनी कम है। जानकारी के अनुसार वेद पुत्र दुर्गा मेहता, निवासी बांसखेड़ा को जांच के दौरान स्क्रब टाइफस होने की पुष्टि हुई है। चिकित्सा विभाग के सूत्रों के अनुसार इसे प्रदेश एवं देश में स्क्रब टाइफस का पहला मामला माना जा रहा है। वर्तमान में उप जिला अस्पताल केलवाड़ा में दो केस स्क्रब टाइफस के हैं। इनमें गायत्री बाई केवट 50 निवासी दांता का उपचार विशेष निगरानी में चल रहा है। पीडि़त नवजात का इलाज कोटा के एक अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि पहले की तुलना में नवजात की हालत में सुधार है। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले को लेकर विशेष सतर्कता बरतते हुए पूरे क्षेत्र में स्क्रब टाइफस एवं वायरल बुखार से बचाव और लोगों को जागरूक करने केलवाड़ा उपजिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अभियान शुरू कर दिया है। लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सफाई का ध्यान रखें और संदिग्ध लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता लें।