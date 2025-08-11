थाने पर प्रदर्शनकारियों का पथराव, पुलिस ने भांजी लाठियां

इस दौरान जहां एक और दंगा करने वाले स्वयं पुलिसकर्मी ही सादावर्दी में प्रदर्शनकारी बनकर हाथों में पत्थर लेकर पुलिस पर पथराव करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर सभी आवश्यक संसाधनों से लैस होकर पुलिसकर्मी दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों से निपटते और उनको परिसर में को दौड़ाते दिखे। इस डेमो के माध्यम से ऐसे समय में किस तरह दंगाइयों को काबू किया जाए, इसका डेमो करके प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि ऐसे डेमो प्रदर्शन वर्ष में एक या दो बार पुलिस लाइन में आयोजित किए जाते थे। लेकिन नवनियुक्त एसपी अभिषेक अंदासु ने जिले के सभी थाना स्तर पर ही डेमो प्रदर्शन करने की दिशा निर्देश जारी किए थे। ऐसा प्रयोग जिले में पहली बार किया गया है।