राजस्थान: लगातार चौथे महीने में भी बारिश का दौर जारी, फसलों के गलने-सड़ने की नौबत, अगले दो दिन तक अलर्ट

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बन रहे नमी वाले दबाव का असर पूरे देश के मौसम पर नजर आ रहा है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 7 अक्टूबर तक हल्की से लेकर मध्यम और भारी स्तर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।