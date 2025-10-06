Patrika LogoSwitch to English

बारां

राजस्थान: लगातार चौथे महीने में भी बारिश का दौर जारी, फसलों के गलने-सड़ने की नौबत, अगले दो दिन तक अलर्ट

बारां जिले में अक्टूबर के महीने में हो रही बिन मौसम की बरसात ने न केवल लोगों को चकित कर रखा है, बल्कि किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है।

2 min read

बारां

image

kamlesh sharma

Oct 06, 2025

फोटो पत्रिका

बारां जिले में अक्टूबर के महीने में हो रही बिन मौसम की बरसात ने न केवल लोगों को चकित कर रखा है, बल्कि किसानों की भी चिंता बढ़ा दी है। यह समय फसल बुवाई का है। ऐसे में किसान आने पर खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। कई ने सरसों आदि के बीज बो भी दिए है। पिछले दो-तीन दिन से हो रही बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है।

मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 6 अक्टूबर को भी बारिश होने की संभावना जताई है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर यह अलर्ट कोटा, बारां, झालावाड़ के लिए भी है। रविवार को शहर में सुबह धूप खिली, इसके बाद दोपहर को मौसम बदला और शहर सहित जिले में कई जगह झमाझम बारिश हुई।

अचानक हो रही बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है जिससे खरीफ की फसल के खराब होने की आशंका है। रविवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी की मात्रा बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई। इस बीच 16 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। मौसम बिगडऩे के बाद कृषि उपज मंडी में सूखने के लिए फैलाई गई मक्का को हम्मालो ने समेटना शुरु किया। लेकिन इसी दौरान बरसात होने से मक्का भीग गई।

किसानों की परेशानी बढ़ी, फसलों की चिंता

जिले में अक्टूबर में हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को परेशानी में ला दिया है। ओलावृष्टि की वजह से फसलों के खराब होने की आशंका है। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में बताया है कि अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भारी बारिश होने का अनुमान जाहिर किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर बन रहे नमी वाले दबाव का असर पूरे देश के मौसम पर नजर आ रहा है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 7 अक्टूबर तक हल्की से लेकर मध्यम और भारी स्तर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 अक्टूबर से अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा।

7 तक चलेगा बारिश का सिलसिला

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मानसून की विदाई के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से बारिश की संभावना बनी रहेगी। 7 अक्टूबर के बाद ही बारिश का सिलसिला थमेगा। अधिकतम तापमान में नहीं, लेकिन न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट देखी गई है। इससे रात में वातावरण ठंडा रहने लगा है। 7 अक्टूबर के बाद दिन में धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड बढ़ेगी और अक्टूबर के अंत तक ठंड की शुरुआत होगी।

किसानों को दी सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि आने वाले दो दिनों तक खेतों में नई बुवाई, कटाई या रासायनिक छिड़काव से बचें। यात्रियों और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से परहेज़ करने की हिदायत दी गई है।

Published on:

06 Oct 2025 03:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / राजस्थान: लगातार चौथे महीने में भी बारिश का दौर जारी, फसलों के गलने-सड़ने की नौबत, अगले दो दिन तक अलर्ट

बारां

राजस्थान न्यूज़

सेंध लगाकर 72 हजार रुपए उड़ाए, बाइक भी ले भागे

थाना क्षेत्र के करवरीकलां गांव स्थित शराब दुकान की दीवार तोडकऱ शनिवार रात चोर 72 हजार रुपए की रकम पर हाथ साफ कर गए।
बारां

घायलों को नहीं मिल रहे राहवीर, एक साल में कोई नहीं आया आगे

जिले में आए दिन सड$क दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग घायलों की मदद कर उन्हें अस्पताल तक भी पहुंचा रहे है, लेकिन घायलों के मददगार बनने वाले राहवीरों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है।
बारां

बारिश का दौर जारी, कई जगह झमाझम, फसलों के गलने की नौबत, बिजली गिरने से एक की जान गई

जिले में अक्टूबर के महीने में हो रही बिन मौसम की बरसात ने न केवल लोगों को चकित कर रखा है, बल्कि किसानों की भी ङ्क्षचता बढ़ा दी है। यह समय फसल बुवाई का है। ऐसे में किसान बा आने पर खेतों में बीज बोने की तैयारी कर रहे हैं। कई ने सरसों आदि के बीज बो भी दिए है। पिछले दो-तीन दिन से हो रही बारिश उनकी मेहनत पर पानी फेर सकती है।
बारां

रात को हुई नामों की घोषणा, आज चुना जाएगा अध्यक्ष

जिले की सामाजिक सेवा कार्यों में अग्रणी सार्वजनिक धर्मादा संस्था के संचालक मण्डल के चुनाव शनिवार को धर्मादा धर्मशाला में हुए। चुनाव में 15 संचालकों के लिए 27 उम्मीदवार थे।
बारां

राशन के तोल में हो रहा घालमेल, 50 का कट्टा 51 का बताकर दे रहे

गेहूं की सरकारी खरीद के दौरान 50 किलो का कट्टा तोल कर किसानों को भुगतान किया जाता है। कट्टे पर भारतीय खाद्य निगम व 50 किलो का वजन अंकित किया जाता है, लेकिन बाद में जब यह कट्टा डीलर तक पहुंचता है तो उसे बिना तुलाई कर औसत वजन 51 से 52 किलो तक बताकर थमाया जा रहा है।
बारां
