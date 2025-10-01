Baran: वकील के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची जूनियर महिला वकील, बोली ‘फार्म हाउस पर ले जाकर किया रेप’, मामला दर्ज

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan Rape Case: महिला थाने में एक महिला वकील ने अपने सीनियर वकील के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला वकील ने बताया कि आरोपी वकील ने उसे एक फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब चार दिन पहले महिला वकील ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका सीनियर वकील उसे बहला-फुसलाकर फार्म हाउस पर ले गया जहां पर आरोपी ने जबरदस्ती बलात्कार किया।
मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। इसके साथ ही पीड़िता के बयान भी दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।
