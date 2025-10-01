Baran: वकील के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंची जूनियर महिला वकील, बोली ‘फार्म हाउस पर ले जाकर किया रेप’, मामला दर्ज

Rajasthan Rape Case: महिला थाने में एक महिला वकील ने अपने सीनियर वकील के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला वकील ने बताया कि आरोपी वकील ने उसे एक फार्म हाउस पर ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।