ओवैसी की पार्टी के पूर्व नेता ने शादीशुदा महिला से किया रेप, गर्भवती भी हुई… धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, टोंक में FIR दर्ज

पीड़िता शादीशुदा महिला और 10 साल के बच्चे की मां है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कुछ समय से टोंक में वकालत कर रही थी। इस दौरान पारिवारिक विवाद के कारण पति से उसकी अनबन चल रही थी। काशिफ जुबैरी ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार, लगभग एक साल पहले जुबैरी उसे जयपुर स्थित अपने फ्लैट पर ले गया। वहां उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।