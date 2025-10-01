ओवैसी की पार्टी के पूर्व नेता ने शादीशुदा महिला से किया रेप, गर्भवती भी हुई… धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, टोंक में FIR दर्ज

पत्रिका फाइल फोटो
Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पूर्व प्रदेश महासचिव और लीगल एडवाइजर काशिफ जुबैरी पर एक महिला वकील ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने जुबैरी पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और धमकी देने का आरोप लगाया है।
इस मामले में टोंक के कोतवाली थाने में जीरो नंबर की FIR दर्ज की गई है। कोतवाल भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि चूंकि मामला जयपुर का है, इसलिए इसे संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। बताते चलें कि काशिफ जुबैरी पहले AIMIM के राजस्थान लीगल एडवाइजर और प्रदेश महासचिव के पद पर था, लेकिन वर्तमान में वह पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है।
पीड़िता शादीशुदा महिला और 10 साल के बच्चे की मां है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह कुछ समय से टोंक में वकालत कर रही थी। इस दौरान पारिवारिक विवाद के कारण पति से उसकी अनबन चल रही थी। काशिफ जुबैरी ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। पीड़िता के अनुसार, लगभग एक साल पहले जुबैरी उसे जयपुर स्थित अपने फ्लैट पर ले गया। वहां उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।
जब पीड़िता ने FIR दर्ज करने की बात कही तो जुबैरी ने शादी का झांसा देकर उसे चुप कराने की कोशिश की। इसके बाद उसने कई बार धमकाकर और रसूख का इस्तेमाल कर महिला का शारीरिक शोषण किया।
महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि जुबैरी ने निकाह करने के लिए उसे धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। इसके लिए उसने कुछ खाली दस्तावेजों पर पीड़िता से हस्ताक्षर करवाए और उसके नाम को बदल दिया। जुबैरी ने पीड़िता के निजी फोटो को दूसरों के साथ शेयर करने की धमकी देकर उसका शोषण जारी रखा।
इस दौरान महिला गर्भवती भी हुई, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जुबैरी ने उसके 10 साल के बच्चे को काटने की धमकी दी, जिससे वह और डर गई।
बता दें, 15 अगस्त को पीड़िता टोंक पहुंची और जुबैरी के माता-पिता से इस मामले की शिकायत की। हालांकि, उन्होंने भी उसे धमकाकर भगा दिया। इस दौरान जुबैरी ने वॉट्सऐप चैट डिलीट कर दी और कुछ जरूरी दस्तावेज भी ले लिए। मंगलवार को जब पीड़िता फिर से टोंक आई और जुबैरी को समझाने की कोशिश की, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
कोतवाली थाने के कोतवाल भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि शिकायत के आधार पर जीरो नंबर की FIR दर्ज की गई है। चूंकि मामला जयपुर में घटित हुआ, इसलिए इसे जयपुर के संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और जल्द ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
