Rajasthan Weather: बाड़मेर में 39°C रहा पारा, 17 अप्रेल तक राजस्थान के मौसम का पूर्वानुमान जारी, जानें IMD रिपोर्ट

राजस्थान में अप्रेल महीने में बेमौसमी बारिश ने मौसम को कुछ हद तक प्रभावित किया है। इस वर्ष, मानसून सीजन में बारिश के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। एक निजी मौसम एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य से कमजोर रहने की संभावना है। इस एजेंसी के मुताबिक, जून से सितंबर तक मानसून में कुल 94 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है, जो कि सामान्य से कम है।