व्हाट्सएप ग्रुप पर बलात्कार का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, ग्रुप एडमिन सहित 3 युवक गिरफ्तार

व्हाट्सएप ग्रुप पर बलात्कार का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी, ग्रुप एडमिन सहित 3 युवक गिरफ्तार

व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो पोस्ट करना ( rape video viral on social media) 3 युवकों पर भारी पड़ गया है। बारां पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में कार्रवाई करते हुए दो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन ( rape Video viral on WhatsApp group ) सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली में मामला ( rape video on whats app ) दर्ज कर लिया।