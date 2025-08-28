तालाब के बीच मंदिर में पांच दिन तक फंसे रहे संत, भूखे रहे

बारां. पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते शहर में पानी से लबालब हो गए डोलमेला तालाब के बीच बने बगरुधाम महादेव मंदिर में एक संत पांच दिन तक फंसे रहे। पानी में भीगने से व मोबाइल का बैलेन्स खत्म हो जाने से वे किसी से सम्पर्क नहीं कर पाए। पास रखी राशन सामग्री खत्म होने से वे दो दिन भूखे रहे। लापता होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने बुधवार को उन्हें बगरुधाम से रेस्क्यू किया। शहर में मांगरोल रोड पर डोलमेला तालाब के मध्य बगरुधाम महादेव का मंदिर स्थित है। यहां पर कई वर्षो से संत रामचन्द्र दास सेवा पूजा करते है। यूं तो तालाब में अधिकांश समय नाम मात्र का पानी रहता है। वही कई बार यह सूख भी जाता है। ऐसे में संत मंदिर से पैदल ही शहर में आते-जाते है। तालाब में कम पानी होने पर वे पीपे से बनाए हुए जुगाड़ से किनारे आ जाते है। पिछले दिनों लगातार बारिश होने से इस बार डोल मेला तालाब लबालब भर गया। पानी अधिक होने से इस बार उनका जुगाड़ काम नहीं आया और मंदिर में ही पिछले पांच दिन से फंसे रहे। इस दौरान उनके पास रखी राशन सामग्री भी खत्म हो गई। ऐसे में उन्हें तीन दिन निराहार ही रहना पड़ा।