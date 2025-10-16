इधर खत्म हुई परीक्षा, उधर परिणाम जारी होते ही पहली अप्रेल से खुल जाएंगे स्कूल

बारां. शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने के लिए एक बार फिर शिक्षा सत्र 1 अप्रेल से शुरू करने की कवायद की जा रही है। हालांकि फिलहाल इस तरह का निर्णय कर उसे लागू किए जाने के आदेश-निर्देश जिला स्तर तक नहीं पहुंचे है, लेकिन हाल ही में जयपुर में हुई बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। इसमें विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों से सुझाव लिए गए। मामले को लेकर शिक्षक संगठनों के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं तो कुछ वर्तमान में जुलाई से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र को ही सही बता रहे हैं।