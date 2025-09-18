Rajasthan: वरिष्ठ BJP नेता के भाई ने सरकारी जमीन पर बना ली दुकानें, हाईकोर्ट के आदेश पर चला पीला पंजा, ऐसे बनवाया था पट्टा

Illegal Shops On Govt Land: बारां शहर के अम्बेडकर सर्किल के समीप बाणगंगा नदी के पास एक भाजपा नेता के भाई की ओर से नदी किनारे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर दुकानों का निर्माण कर लिया। इनमें से दो दुकानों को बुधवार को जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया। दुकानें नदी से 20 मीटर के घेरे में दो दुकानें अवैध बनाई हुई थी, पैमाइश में यह अवैध पाई गयी।
अंबेडकर सर्किल के पास नदी नाले की सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों को कृषि भूमि बताकर नगरपरिषद से पट्टा जारी करवाया था। प्रशासन ने दुकानें बनने के बाद अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित किया था। अब जिला प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर दुकानों को तोड़ना शुरू किया। इस मामले में पट्टा जारी करने में नगरपरिषद की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उक्त दुकानें भाजपा नेता के भाई लोकेन्द्र पाल गर्ग द्वारा बनवाई गई थी।
शहर के अंबेडकर सर्किल के समीप बाणगंगा नदी पर शहर के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के भाई द्वारा अवैध निर्माण कर बनाई गई दुकानों का निर्माण पूर्ण होने के बाद कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा निर्माण को अवैध चिन्हित किया गया। इसे बुधवार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है।
उप जिला कलक्टर विश्वजीत सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 1783 को कृषि भूमि बताकर नगरपरिषद से पट्टा जारी करवाया गया था लेकिन पैमाइश के दौरान निर्माण खसरा नंबर 1782 सरकारी भूमि पर होना पाया गया था। जहां आधा दर्जन दुकान बनाई गई। इसमें दो दुकानें सरकारी भूमि पर बनी हुई पैमाइश के दौरान सामने आई थी। इन्हें ज़मींदोज़ किया गया है। अन्य 4 दुकानें भी आंशिक अवैध भूमि पर है।
इसको लेकर कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अभी दो दुकानों को ही ध्वस्त किया गया है। यह नदी नाले की जमीन पर बनी हुई थी। दुकानों के निर्माण के बाद में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन द्वारा जगह की पैमाइश कराई गई और दो दुकानो का निर्माण गलत स्थान पर अवैध पाया गया। इसे तोड़ने की दोपहर से शुरू हुई कार्रवाई रात तक जारी रही।