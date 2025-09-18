Rajasthan: वरिष्ठ BJP नेता के भाई ने सरकारी जमीन पर बना ली दुकानें, हाईकोर्ट के आदेश पर चला पीला पंजा, ऐसे बनवाया था पट्टा

अंबेडकर सर्किल के पास नदी नाले की सरकारी जमीन पर बनाई गई दुकानों को कृषि भूमि बताकर नगरपरिषद से पट्टा जारी करवाया था। प्रशासन ने दुकानें बनने के बाद अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर चिन्हित किया था। अब जिला प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर दुकानों को तोड़ना शुरू किया। इस मामले में पट्टा जारी करने में नगरपरिषद की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। उक्त दुकानें भाजपा नेता के भाई लोकेन्द्र पाल गर्ग द्वारा बनवाई गई थी।