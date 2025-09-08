राजस्थान में यहां एक कटोरी में दूध पीते हैं नाग और इंसान, नजारा देख हर कोई हैरान, देखें तस्वीरें

Baran News: बारां के सीसवाली कस्बे में श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा पर रविवार को तेजाजी महाराज की शोभायात्रा निकाली गई। नाग के साथ घोड़ला घोडी पर झांकी आकर्षण का केन्द्र रही। नाग को गुर्जर समाज के मन्दिर से लाया गया। वहीं नागदेवता व गोडला ने एक ही कटोरी में दूध पीया।
शोभायात्रा लोक देवता वीर तेजाजी ताखाजी महाराज के स्थान कृषि मंडी प्रांगण से पूजा-अर्चना करने के बाद जयकारों के साथ हाथ में निशान लेकर गाजे बाजे के साथ रवाना हुई।
यह जो मांगरोल रोड, नगरपालिका के पीछे, गढ के बालाजी, गोल चबूतरा, टनाटन गणेश मोहल्ला, कुहारों की टेक, नाइयों का चौक होती हुई वापस मण्डी प्रांगण तेजाजी के थानक पर पहुंची। शनिवार रात्रि को जागरण हुआ।