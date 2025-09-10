Solar Eclipse 2025: सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण, जानें राजस्थान में पड़ेगा असर?

सर्वार्थ सिद्धि योग 9 सितंबर को सूर्योदय से रात 8.53 तक, 11 सितंबर को सूर्योदय से शाम 5.47 तक, 13 सितंबर को दोपहर 2.27 से रात 1.05 तक, 15 सितंबर को सूर्योदय से सुबह 11.24 बजे तक, अमृत सिद्धि योग 13 सितंबर को दोपहर 2.27 से रात 1.05 तक, 15 सितंबर को सूर्योदय से 11.24 बजे तक, पुष्य नक्षत्र 17 सितंबर को सुबह 9.15 से 18 सितंबर को सुबह 9.43 तक रहने वाला है।