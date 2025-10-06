Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

बारां

बाड़े से चोरी गया ट्रैक्टर बरामद, एक आरोपी झालावाड़ से गिरफ्तार किया

टीम ने आरोपी रामचंन्द्र पुत्र भैरुलाल 50 निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली झालावाड़ को गिरफ्तार किया।

बारां

Mukesh Gaur

Oct 06, 2025

टीम ने आरोपी रामचंन्द्र पुत्र भैरुलाल 50 निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली झालावाड़ को गिरफ्तार किया।

केलवाड़ा इलाके से चोरी गए थे

केलवाड़ा. पुलिस ने चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मानङ्क्षसह मीणा ने बताया कि अविनाश पुत्र मांगीलाल किराड़ व धीरज पुत्र चम्पालाल किराड़ निवासी खुशियारा ने थाने में दो ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 जून को दोनों ट्रैक्टरों को बाडे खड़ा कर ताला लगा दिया था। उसी रात कोई दोनों ट्रैक्टरों को चोरी कर ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना केलवाड़ा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।

पुलिस टीम का गठन कर चोरी का खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बारां राजेश चौधरी के सुरविजन व रिछपाल मीणा वृताधिकारी वृत शावाबाद के नेतृत्व में थानाधिकारी मानङ्क्षसह को जिम्मा सौंपा गया। टीम ने आरोपी रामचंन्द्र पुत्र भैरुलाल 50 निवासी दुर्जनपुरा थाना घाटोली झालावाड़ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी से ट्रैक्टर भी बराम कर लिया। आरोपी से अन्य वाहनों की चोरी के बारे में भी पूछताछ की जा रही है।

06 Oct 2025 10:50 pm

