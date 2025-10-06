बाड़े से चोरी गया ट्रैक्टर बरामद, एक आरोपी झालावाड़ से गिरफ्तार किया

केलवाड़ा. पुलिस ने चोरी गया ट्रैक्टर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी मानङ्क्षसह मीणा ने बताया कि अविनाश पुत्र मांगीलाल किराड़ व धीरज पुत्र चम्पालाल किराड़ निवासी खुशियारा ने थाने में दो ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 4 जून को दोनों ट्रैक्टरों को बाडे खड़ा कर ताला लगा दिया था। उसी रात कोई दोनों ट्रैक्टरों को चोरी कर ले गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस थाना केलवाड़ा मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।