Baran: 7 शिक्षकों के APO करने के बाद स्कूल में मचा बवाल, धरने पर बैठे स्टूडेंट्स, रख दी ये 3 डिमांड

छात्रों का गुस्सा और विरोध भी लगातार जारी है। उन्होंने स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया है । छात्रों का कहना है कि जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वे पढ़ाई कैसे करेंगे और उनका शैक्षणिक भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा । उनका यह भी आरोप है कि उनके भविष्य के साथ गंभीर रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है ।